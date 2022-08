“Scatta il bosco”, i vincitori del concorso fotografico di PEFC

PEFC Italia annuncia i vincitori italiani del concorso fotografico “Scatta il bosco PEFC 2022” dedicato alle foreste

Celebrare, attraverso le immagini, la bellezza del patrimonio forestale italiano. Sensibilizzare sull’importanza della protezione e della valorizzazione delle foreste di tutto il mondo. Questo l’obiettivo del concorso fotografico “Scatta il bosco PEFC 2022”. Concorso organizzato da PEFC Italia, l’ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale, che annuncia i vincitori nazionali.

Il concorso

Il concorso ha visto la partecipazione di 101 fotografi professionisti e amatoriali che hanno condiviso su Instagram quasi 400 scatti accompagnati dall’hashtag #scattailboscoPEFC22. A selezionare i vincitori del concorso una giuria composta da un fotografo e da un rappresentante della Segreteria del PEFC Italia. A comporre il voto finale hanno contribuito, inoltre, per un quarto del totale, i “mi piace” ottenuti dalle foto su Instagram.

Scatta il bosco, i vincitori

Al primo posto di “Scatta il bosco” la foto “Neve fresca”, scattata in Val Bartolo (Udine) da Sonia Fantini, già medaglia d’oro nel concorso internazionale dell’edizione 2019. La vincitrice si aggiudica un pacchetto per due persone presso il Monte Amiata (Toscana), tra le foreste certificate PEFC gestite dal Consorzio Forestale dell’Amiata. Il premio comprende un pernottamento per una notte presso l’Albergo “Le Macinaie” di Castel del Piano (GR), cena per due persone e un’escursione nelle foreste del Consorzio Forestale dell’Amiata.



Medaglia d’argento per Manuelo Bececco, per lo scatto “Il cervo” realizzato nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi, in Toscana, cui viene assegnata una selezione di sei vini della Cantina Terre Margaritelli + volume “Silva Lupanica – Anima di un bosco friulano” della fotografa Anne Mäenurm.

Il lago del Pantano, nel Comune di Mormanno e nel Parco Nazionale del Pollino, in Calabria, è invece protagonista della foto “Lady in a yellow coat”. A scattarla è stato Fabio Filomena, che si aggiudica il terzo posto a “Scatta il bosco” e un kit composto da un taccuino, agenda e tanti altri oggetti di cartoleria certificati PEFC.

Menzione speciale

Per il secondo anno consecutivo, inoltre, PEFC Italia ha scelto di affrontare anche tramite le immagini il tema della crisi climatica. Ha quindi assegnato una menzione speciale alla fotografia che meglio rappresenta il tema “Alberi e cambiamento climatico”. Ad aggiudicarsi la menzione è la foto “Polmone Verde”, scattata da Irene Toneatto sulla strada che va da Passo Giau a Selva di Cadore, in Veneto.

Foto: Shutterstock