Christian Engblom ci porta nel Circolo Polare Artico in un episodio di ‘David Blaine: Non fatelo a casa’ su Disney+.



Dal 24 marzo su Disney+ è disponibile la nuova serie di National Geographic – prodotta da Imagine Documentaries – David Blaine: Non Fatelo a Casa. Tra le varie tappe mostrateci dalla serie, c’è anche quella dedicata al Circolo Polare Artico, in cui David Blaine ha scelto come guida l’illusionista finlandese Christian Engblom. «Ho passato dei bei momenti seguendo anche dietro la telecamera», ci dice subito Engblom.

Nell’episodio – a dir poco ghiacciato – ad emergere sono proprio le condizioni metereologiche avverse, che secondo Christian in realtà favoriscono la creatività in ogni settore. «Il meteo – commenta – fa sì che le persone in Finlandia restino a casa. A quel punto, o fai qualcosa di creativo o ti annoi davvero e ti deprimi. Soprattutto per un artista, tutto ciò che hai è solo il tempo».

Tra i numeri magici mostrati nell’episodio, giostre di ghiaccio, acrobazie nell’acqua ghiacciata e prove di resistenza. Del resto, tecnica e disciplina sono fondamentali anche nel mondo dell’illusionismo. «Se vuoi essere bravo in qualsiasi cosa tu faccia, devi ripetere e apprendere. Solo così evolvi e diventi migliore. Io faccio magia con le carte e alcuni numeri ci vogliono anni prima che siano pronti. Ho un numero che ha richiesto cinque anni per essere completato, un altro che ha richiesto nove anni. E ce n’è uno a cui lavoro da 17 anni e non è ancora pronto».

Più che altro, però, per Christian Engblom «la magia è tutta una questione di condivisione». «Le persone – conclude – hanno bisogno, vogliono e bramano la sensazione di assistere all’impossibile. È una sensazione meravigliosa che senti dentro di te, nello stomaco, nel petto. È un’emozione molto buona per tutti, perché ti ricorda che niente è davvero impossibile. C’è sempre un modo per realizzare ciò che vuoi fare».