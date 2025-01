Negli ultimi anni, le metropoli stanno adottando strategie per incrementare la sostenibilità: ecco le città più sostenibili del mondo.

L’urbanizzazione crescente, con più della metà della popolazione mondiale che vive oggi in aree urbane, sta imponendo sfide sempre più complesse alle città. Per affrontarle, molte metropoli hanno deciso di adottare strategie innovative, puntando su modelli di sviluppo sostenibile che tengano conto non solo dell’ambiente, ma anche dell’equità sociale e dello sviluppo economico. La selezione delle città più sostenibili si basa su parametri chiave, come la riduzione delle emissioni di gas serra, l’uso di energie rinnovabili, la gestione efficiente dei rifiuti, la presenza di spazi verdi e la mobilità sostenibile.

Questi fattori non solo contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale, ma migliorano anche la qualità della vita, offrendo ai cittadini aria più pulita, trasporti accessibili e infrastrutture resilienti. Inoltre, il coinvolgimento delle comunità locali nei processi decisionali è un criterio essenziale per garantire soluzioni condivise e durature. Ecco alcune delle città che si distinguono a livello globale per il loro impegno nella sostenibilità e che rappresentano modelli da seguire per un futuro urbano più responsabile e vivibile.

Le città più sostenibili del mondo

Oslo, Norvegia. La capitale norvegese si distingue per l’impegno verso la sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre significativamente le emissioni di CO₂ e promuovere l’uso di energie rinnovabili.

Stoccolma, Svezia. Prima città a ricevere il titolo di Capitale Verde d’Europa dall’UE, Stoccolma ha implementato politiche efficaci per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria, investendo in spazi verdi accessibili a tutti i cittadini.

Copenaghen, Danimarca. Spesso considerata una delle città più sostenibili, Copenaghen punta a diventare la prima capitale a zero emissioni entro il 2025, grazie a un ampio sistema di piste ciclabili e una rete di trasporto pubblico efficiente.

Amsterdam, Paesi Bassi. Classificata al primo posto nel Sustainable City Index di Arcadis, Amsterdam eccelle in sostenibilità grazie a politiche avanzate nel settore dei trasporti e dell’energia rinnovabile.

Göteborg, Svezia. Questa città ha dimostrato un impegno costante per la sostenibilità, con il 95% degli hotel certificati con l’ecolabel Nordic Swan e una rete di trasporti pubblici ecologica.

