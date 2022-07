Sport in vacanza, le migliori mete dell’estate 2022

Per chi non vuole rinunciare allo sport nemmeno in vacanza ecco alcune mete che coniugano la voglia di scoprire l'Italia facendo attività fisica.

La voglia di sport non si ferma neanche in estate. Le vacanze sono ormai alle porte e con esse la voglia di fare sport outdoor, circondati da una natura che risplende con la luce dell’estate. Quale miglior occasione di trarre beneficio dall’attività fisica all’aria aperta e di fare le cose che fanno stare bene?

Per gli amanti delle vacanze active i villaggi e i camping in town in Italia di Human Company – la più importante società a capitale italiano nel segmento open air – permettono di coniugare il piacere di una vacanza a contatto con la natura con la passione sportiva. Lo fanno permettendo di scegliere tra programmi attivi e servizi a misura di ospite tra collina, mare, lago e città.

LEGGI ANCHE : >> In Molise vacanza gratis in cambio di libri

Una Toscana inedita

Tra i boschi del Valdarno e le colline del Chianti, lo hu Norcenni Girasole village è la base ideale per partire alla scoperta sulle due ruote di una Toscana inedita. Per affrontare con maggiore serenità le colline e le strade bianche della zona, rimanendo sostenibili, ci sono infatti le e-bike Sport Utility di Pirelli. Sono le bici elettriche dotate di GPS, pneumatici Pirelli e sospensioni per adattarsi a ogni terreno.

Ma il villaggio è anche la prima e unica struttura open air a ospitare ANTS (acronimo di Activity, Nature, Training, Sense). Si tratta di un esclusivo metodo di allenamento che propone un approccio guidato al benessere psicofisico e alla riconnessione con se stessi e con la natura attraverso attività ed esperienze divertenti all’aria aperta.

Sport in vacanza: la Costa degli Etruschi

La Costa degli Etruschi offre numerose esperienze per scoprire e vivere il territorio in maniera attiva. Come base al mare si può scegliere lo hu Park Albatros Village all’ombra di una pineta secolare a pochi passi dal litorale del Parco naturale di Rimigliano, compreso tra il comune di San Vincenzo e il Golfo di Baratti.

Per gli appassionati del mare ci sono le escursioni che partono dal vicino porto di Baratti verso il mare aperto per una mattinata dedicata allo snorkelling in gommone. Per gli amanti delle due ruote la pista ciclabile che parte dal villaggio corre lungo la costa toscana, senza contare i numerosi itinerari che si snodano verso l’interno. Sempre in sella ma a un cavallo è un’altra delle attività proposte dal villaggio per un soggiorno attivo. Le passeggiate guidate tra le colline circostanti possono essere un modo originale e avventuroso per scoprire il territorio insieme a tutta la famiglia.

Spostandosi nell’entroterra della Costa degli Etruschi ma rimanendo a pochi chilometri dal mare di Marina di Cecina c’è lo hu Montescudaio Village. La scelta ideale per amanti del trekking e delle vacanze attive.

Villaggio formato famiglia sul Garda

Sport in vacanza, sì ma con tutta la famiglia. Immerso nel verde tra le colline Moreniche e il fiume Mincio vicino al Lago di Garda, lo hu Altomincio village è un villaggio formato famiglia. Non solo è interamente pedonalizzato ma offre tanti servizi a misura di bambino per un soggiorno da vivere dentro e fuori la struttura alla scoperta dei dintorni, alcuni raggiungibili anche sui pedali.

Partendo dal villaggio in bici, per esempio, si arriva al Parco Sigurtà, uno dei giardini botanici più grandi e belli d’Europa.

La pista ciclabile del Mincio e alla scoperta di Firenze

Per una gita in bici insieme a tutta la famiglia c’è anche la pista ciclabile del Mincio. Lunga 45 km circa da nord a sud è una pista molto facile, ben segnalata ed adatta a tutti, con un modesto dislivello, completamente asfaltata e isolata dal traffico automobilistico.

Chi dice che le città non possono essere una destinazione per le vacanze attive all’insegna dello sport? Allo hu Firenze Camping in Town è facile coniugare lo spirito sportivo con le scoperte culturali. Si può infatti approfittare del noleggio bici per decidere di raggiungere il centro storico di Firenze pedalando sulla ciclabile lungo l’Arno.

Per spingersi oltre e scoprire i dintorni in tutta comodità, si possono scegliere le e-bike Sport Utility di Pirelli.

Maggiori informazioni su strutture, servizi, attività e per prenotazioni: https://huopenair.com/.

Foto: Ufficio Stampa Human Company