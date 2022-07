Forest Bathing in Italia, non tutti i boschi sono adatti

Forest bathing: PEFC Italia ha introdotto la certificazione dell’idoneità delle aree forestali a svolgere funzioni salutistiche.

La pratica del Forest Bathing è nata in tempi antichi in Oriente ma ormai prende sempre più piede in Occidente. Anche in Italia. D’altronde dopo due anni di pandemia e conseguenti lockdown è forte la voglia di riconnettersi con la natura. Proprio con l’obiettivo di valorizzare anche in Italia l’attività del Forest Bathing, sono diverse le iniziative messe in campo negli ultimi mesi da parte di enti, associazioni e progetti territoriali e nazionali. PEFC Italia, ente promotore della corretta e sostenibile gestione delle foreste, ha introdotto la certificazione dell’idoneità delle aree forestali a svolgere funzioni salutistiche e a promuovere il “benessere forestale”.

Gli standard che le aree forestali devono rispettare

Il nuovo standard per i Servizi Ecosistemici PEFC ha lo scopo di tutelare ulteriormente il patrimonio forestale ed arboreo. Come? Andando a considerare i benefici che foreste e piantagioni forniscono costantemente all’uomo. Oltre all’assorbimento e stoccaggio della CO2 e alla tutela della biodiversità, spiccano le funzioni turistico ricreative. In questo ambito ricade anche la promozione del benessere forestale e, dunque, del Forest Bathing.

Insieme al Dottore Agronomo Marco Mencagli PEFC ha così definito un protocollo per lo screening delle caratteristiche di aree forestali in grado di garantire il successo nello svolgimento di attività finalizzate all’auto-promozione del benessere psico-fisico. Per essere certificata da PEFC per la sua idoneità, l’area – che deve essere già certificata per la Gestione Forestale Sostenibile – viene valutata tenendo conto di alcuni fattori. La sua fruibilità turistica, le caratteristiche tangibili e intangibili, come la presenza di elementi infrastrutturali e paesaggistici favorevoli. E ancora la composizione botanica e strutturale del bosco e l’emissione specifica di composti volatili.

“Non tutti i boschi sono ugualmente idonei ad ospitare esperienze per scopi salutistici e di perseguimento del benessere psico-fisico. […] Le fonti su cui si basano i criteri che individuano requisiti e indicatori sono rigorosamente scientifiche e in massima parte costituite da studi e aspetti applicativi diffusamente riconosciuti a livello internazionale”. Così spiega Antonio Brunori, Segretario Generale di PEFC Italia.

Parco del Respiro di Fai della Paganella: il cuore del Forest Bathing in Italia

A rafforzare l’impegno a promuovere il benessere forestale in Italia è anche il protocollo d’intesa tra PEFC e CSEN. Si tratta del Centro Sportivo Educativo Nazionale e primo Ente Nazionale del CONI riconosciuto per le attività sociali dal Ministero dell’Interno. Le due realtà hanno scelto di promuovere in modo specifico le attività di Forest Bathing nelle zone più vocate.

Tra i boschi certificati in Trentino spicca il Parco del Respiro di Fai della Paganella. Recentemente, il Parco del Respiro ha firmato un protocollo d’intesa proprio con CSEN. Questo ha nominato l’area Centro Nazionale di formazione qualificato per le prove in presenza di conduzione gruppi in foresta del Diploma Nazionale Forest Bathing CSEN.

L’accordo punta a diffondere la pratica del Forest Bathing attraverso il supporto e l’organizzazione, sul territorio, di sessioni, convegni e tavole rotonde sul tema. Intende incentivare attività volte al miglioramento della salute dell’individuo. Così come la creazione di nuovi percorsi in foresta dedicati in particolar modo ai bambini e alle persone diversamente abili. A questi si affianca anche la formazione a più livelli e la possibilità di conseguire il diploma nazionale di Forest Bathing con percorsi online e in presenza.

Le caratteristiche del Parco del Respiro

Il Parco del Respiro di Fai della Paganella è un’area forestale di 36 ettari ricoperta di un bosco misto che si sviluppa su una terrazza panoramica al di sotto dei 1000 metri. Questo bosco è diventato punto di riferimento italiano per il Forest Bathing. È un ambiente ideale dove praticare questo tipo di attività, grazie alla ricca presenza di composti volatili biogenici. In particolare i monoterpeni. Si tratta di sostanze volatili che, se inalate, rafforzano il sistema immunitario e migliorano la salute.

