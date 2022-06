SEIF 2022, all’Elba il Festival per la salvaguardia del mare

Dall'8 al 10 luglio l’Isola d’Elba torna ad essere palcoscenico privilegiato del ricco programma di attività di SEIF – Sea Essence International Festival.

Giunto alla quarta edizione, SEIF è il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza.

A fare da sfondo sarà anche quest’anno l’antico borgo marinaro elbano di Marciana Marina, un punto di osservazione privilegiato del mare e delle sue tematiche.

“Per la Fondazione Acqua dell’Elba la tutela e la valorizzazione del territorio e della sua bellezza sono un obiettivo fondamentale. SEIF rappresenta un tassello fondamentale dell’azione della Fondazione in questo senso”, fa sapere Fabio Murzi, presidente della Fondazione dell’acqua dell’Elba.

Il tema di SEIF

Filo conduttore del festival sarà il tema “FUTURE LANDSCAPES”, ossia i “Paesaggi”, reali e metaforici, che vorremmo “vedere” realizzati – dal punto di vista paesaggistico, ambientale, tecnologico e sociale – nel prossimo futuro.

Le 3 anime di SEIF

Come per le scorse edizioni il festival vivrà di 3 anime. Una educativa, con i programmi mattutini e pomeridiani di formazione per i più piccoli a cura di Legambiente. Una seconda scientifica, con i seminari di approfondimento delle ore 18.00. Infine quella divulgativa, con le serate di cinema, teatro e musica pensate per disseminare una nuova cultura del mare. Un tratto, quello legato alla promozione culturale, ormai distintivo della manifestazione.

Che cos’è Acqua dell’Elba

Acqua dell’Elba è un’impresa familiare fondata 22 anni fa da Fabio Murzi, Chiara Murzi e Marco Turoni. Nata con l’idea di racchiudere in un flacone l’essenza del mare dell’Elba, l’azienda, diventata nel 2021 Società Benefit, è oggi presente sul mercato con 24 negozi monomarca in Italia e 3 all’estero e una rete di distribuzione che conta circa 700 profumerie sparse su tutto il territorio nazionale e internazionale.



Acqua dell’Elba è impegnata sul fronte sostenibilità con molteplici progetti tra cui Seif – Sea Essence International Festival, il primo festival dedicato alla tutela e alla promozione del mare e della sua

essenza. Ma anche Elba 2035, il progetto di ascolto ed ingaggio del territorio volto ad avviare progettualità specifiche per rendere l’Isola d’Elba ancora più attrattiva e sostenibile entro il 2035.

Foto: Ufficio Stampa Press Play