Swim-Run Serenissima Venezia, la gara tra terra e mare

Al via domenica 19 giugno la prima edizione di Swim-Run Serenissima Venezia. Tutti i dettagli.

È possibile nuotare e correre senza soluzione di continuità? Sì. Manca poco alla prima edizione di Swim-Run Serenissima Venezia. Ospitata da un luogo magico come la Marina di Sant’Elena, nel cuore della laguna veneziana, domenica 19 giugno si svolgerà una competizione di nuoto e corsa unica nel suo genere. Una gara che prevede passaggi continui tra nuoto e corsa, senza zone cambio dove lasciare i propri equipaggiamenti, disputata all’aperto, in acque libere e con una serie di check point dalla partenza all’arrivo.

Origini dello swim-run

Lo swim-run nasce nel 2006, quando per la prima volta in Svezia si è tenuta la gara “ÖTILLÖ” (che significa “Isola all’isola”). OGGI “ÖTILLÖ” è diventato un circuito mondiale, che organizza gare di swim-run in vari luoghi suggestivi sparsi per il mondo.

Lo swim-run di Venezia

La gara veneziana, diretta da Guido Rizzo, inizierà alle 10:00 e prevederà quattro frazioni di corsa anche sulle passerelle a sfioro sull’acqua e quattro di nuoto consecutive ed alternate. Un totale di 8 km di corsa e 2200 metri di nuoto.

Si partirà con la frazione di corsa davanti alla chiesa di Sant’Elena, con un percorso interno alla Marina e arrivo alla darsena. La frazione di nuoto si svolgerà nello specchio d’acqua interno alla darsena, segnato da boe.

Nell’ultima frazione di nuoto gli atleti arriveranno al traguardo dopo aver percorso a piedi i 200 metri di banchina sospesa sulla laguna.

La gara a staffetta, invece, avrà inizio alle 12:00 e sarà scandita da due frazioni di corsa inframezzate da una di nuoto.

In palio l’Aquatic Runner World Championship 2022

Il risultato della gara realizzata in partnership con Y-40® The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, sarà valido come campionato regionale veneto C.S.E.N. di swim-run e assegnerà quattro slot per Aquatic Runner World Championship 2022.

Questa prima edizione di Swim-Run Serenissima Venezia è realizzata anche in partnership con MyWorld. Si tratta della piattaforma internazionale e-commerce che offre ai suoi clienti e partner commerciali l’accesso a numerosi vantaggi in vari settori.

Foto: Ufficio Stampa Action Agency