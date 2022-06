Giornata degli oceani, in arrivo la prima conferenza subacquea al mondo

In occasione della giornata degli oceani, Y-40® The Deep Joy lancia la prima conferenza subacquea al mondo sui temi della natura, che si terrà proprio nelle sue profondità il prossimo ottobre.

L’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 dell’agenda 2030 propone di conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine. Con questo traguardo in mente, le organizzazioni impegnate nella tutela degli oceani chiedono di proteggerne almeno il 30% entro il 2030.

L’iniziativa per la giornata mondiale degli oceani

Ed è così, che in occasione dell’8 giugno, la giornata mondiale degli oceani, Y-40® The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, ha deciso di dare il via alle celebrazioni. Lo fa raccogliendo un‘intera squadra di apneisti, artisti e celebrità legate ai mari che hanno espresso il loro sentire rispetto agli oceani e all’acqua.



Così, proprio a Y-40®, entrata il 5 giugno 2014 nel Guinness dei record, si sono raccolti alcuni tra i nomi più importanti dell’acqua e grandi amici della struttura. Lo scopo è celebrare quella che negli anni è diventata la loro seconda casa e, in alcuni casi, il loro habitat.

Le testimonianze delle celebrities

Julie Gautier, regista e ballerina in apnea di capolavori come Ama e Narciso, ha ricordato che nella sua lingua, in francese, le parole madre e mare hanno lo stesso suono. Mike Maric, coach del respiro Coni, ha raccontato come “libera il delfino che è in lui”. Francesco Sena, velista e youtuber del mare, considera l’oceano il suo migliore amico: “Quando ne ho bisogno, lui c’è”.

Anche per i più grandi campioni di apnea, il legame con gli oceani è a filo doppio. Per il primatista Umberto Pelizzari è “una seconda casa”, mentre la campionessa mondiale, Alessia Zecchini, li considera “l’unico posto in cui liberare la mente”. Florian Fischer noto regista subacqueo “che da piccolo non ha ricordo di un bel rapporto con l’oceano, ora non potrebbe più farne a meno”. Dada Li, modella e artista subacquea che “quando si immerge è affascinata dall’immaginare quanti animali vivano in questo mondo sommerso”, Marco Spinelli, documentarista del mare che sta profondendo il suo impegno per salvaguardare molte specie animali secondo cui “gli oceani rappresentano l’origine della vita e per questo vanno salvati”. Ilaria Molinari lo considera il “luogo in cui esprimersi al 100%”. Menzione speciale per Farizio Pagani, campione mondiale di apnea paralimpica, che “in acqua abbatte tutte le barriere”.

La prima conferenza subacquea

Con questo video Y-40® The Deep Joy lancia la prima conferenza subacquea al mondo sui temi della natura, che si terrà proprio nelle sue profondità il prossimo ottobre. Un contesto in cui molti di questi personaggi si ritroveranno, questa volta sott’acqua per dei brevi interventi e speech attraverso maschere per la comunicazione subacquea Ocean Reef e campane, dalle quali porranno l’accento sull’impegno ambientale che vede tutti coinvolti e che in Y-40® è già parte di un progetto iniziato fin dall’apertura.

L’impegno di Y-40

Sin dal 2014, infatti, la piscina da record, si è contraddistinta per un uso sostenibile della risorsa energetica grazie al riscaldamento geotermico. Così, grazie ai 4.300.000 litri di acqua termale, che sgorgano dal sottosuolo a 87° C e sono distribuiti nell’impianto a 32/34° C fino alla profondità di 42,15 metri, la differenza di temperatura viene sfruttata per riscaldare l’intera struttura ed il suo hotel e per produrre l’acqua calda, processo che avviene tramite grandi scambiatori di calore.

Foto: Shutterstock