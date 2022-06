Arredo e sostenibilità, PEFC Italia lancia la call to action della campagna internazionale ‘Forests Are Home’

Al Fuorisalone PEFC Italia presenta la collaborazione con l’architetto Giorgio Caporaso e lancia la call to action della campagna internazionale "Forests Are Home".

Secondo la Commissione Europea, le 130mila aziende dell’arredo in Europa generano circa 96 miliardi di euro di fatturato. Investendo nella circolarità della loro produzione, potrebbero generare un valore aggiunto di quasi 5 miliardi di euro entro il 2030 e creare oltre 163mila nuovi posti di lavoro. Questo a dimostrazione di come la sostenibilità rappresenti un elemento fondamentale anche per lo sviluppo economico. Si parla di processi che riguardano – oltre ad imballaggi e gestione degli scarti – soprattutto il design e i materiali utilizzati.

Arredo: legno materia prima per eccellenza dello sviluppo sostenibile

In particolare, l’arredamento a livello mondiale è il terzo settore per consumo di legno, dopo l’edilizia e la carta, e in Italia rappresenta un settore importante del made in Italy. Il legno è la materia prima per eccellenza dello sviluppo sostenibile. Naturale, rinnovabile, prodotto dall’assorbimento di anidride carbonica ne mantiene lo stoccaggio. È facilmente lavorabile, riutilizzabile e riciclabile. Ma una parte del legno proviene anche dalla distruzione/degrado delle foreste, che causano 12% delle emissioni a livello mondiale. La provenienza del legno è quindi un elemento essenziale della sostenibilità del prodotto e il mercato internazionale dà valore e richiede la certificazione, che si sta affermando anche in Italia.

La call to action di PEFC Italia

Proprio in questo contesto, in occasione della Milano Design Week 2022 dedicata al tema della sostenibilità, PEFC Italia, associazione senza fini di lucro che promuove la gestione forestale sostenibile attraverso la certificazione, presenta la collaborazione con il designer Giorgio Caporaso. Lancia inoltre una call to action nell’ambito della campagna Forests Are Home. Questo per invitare designer e aziende del settore a realizzare opere e arredo utilizzando materia prima certificata.

“La nostra call to action è rivolta a singoli produttori e rivenditori, associazioni, architetti, designer e consumatori. Abbiamo come obiettivo quello di aumentare la cooperazione e la partnership tra i diversi attori lungo la catena di fornitura del mobile, rendendoli sempre più consapevoli delle reciproche attività e aiutando l’intera catena a soddisfare gli standard di approvvigionamento responsabile”, spiega Francesco Dellagiacoma, Presidente PEFC Italia. “La certificazione garantisce che il legno e i suoi derivati provengano da foreste e piantagioni gestite in modo sostenibile e legale, contrastando i traffici e le attività illegali nel settore foresta-legno, dando invece valore all’economia locale e internazionale, proteggendo le foreste e le comunità che le abitano”.

La collaborazione con Giorgio Caporaso

Il PEFC Italia ha scelto di promuovere la campagna insieme all’architetto e designer Giorgio Caporaso. Lo scopo è presentare, durante la Milano Design Week e in concomitanza con il Salone Internazionale del Mobile, nuovi arredi da lui ideati e realizzati in legno certificato PEFC.

Tra i precursori dell’ecosostenibilità e del circular design, Giorgio Caporaso ha ideato e progettato un’intera linea di prodotti e complementi d’arredo. Questi sono realizzati in cartone riciclato e riciclabile per il marchio Lessmore, di cui è chief designer e direttore artistico. La sostenibilità dei suoi progetti abbraccia l’intera creazione dell’oggetto che tiene conto di aspetti come la modularità, la componibilità, la multifunzionalità. E ancora la riparabilità, la trasformabilità, la riparabilità, la durevolezza, la disassemblabilità a fine vita.

Il “salotto” sostenibile realizzato in collaborazione con PEFC Italia in legno certificato è costituito da una sedia/poltrona affiancata da un tavolino basso, da un altro dinamico tavolino che all’occorrenza diventa anche sgabello e una libreria modulabile e componibile. A supportare il progetto, le aziende Stilwood, Artigian Mobili, Gilegno e la Casa del Mobile. Esse hanno fornito i materiali e realizzato i mobili, e Faberlab di cui Giorgio Caporaso è anche art director e chief designer.

Appuntamento al Fuorisalone

Gli arredi e la campagna Forests Are Home saranno presentati da Francesco Dellagiacoma (Presidente PEFC Italia), Francesca Dini (Responsabile Promozione PEFC Italia) e l’architetto e designer Giorgio Caporaso. Quando? Durante il Fuorisalone. L’evento “La sostenibilità e multifunzionalità del legno” si svolgerà mercoledì 8 giugno (ore 17) presso lo Spazio Listone Giordano Arena (Via Santa Cecilia 6). Tale spazio quest’anno ospita “Meet & Greet Visual”. Si tratta della rassegna che fonde design e cultura e che fino al 12 giugno darà vita a una serie di manifestazioni sul tema.

