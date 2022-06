‘Natura Urbana’, con Corona Milano si tinge di verde

Per 9 giorni Milano si tinge di verde con 'Natura Urbana', l'iniziativa di Corona che fa immergere i milanesi nella natura. Ecco come.

Corona, brand di eccellenza AB InBev, invita da sempre le persone a trascorrere più tempo all’aria aperta, per godersi il proprio momento di relax a stretto contatto con la natura. Tale legame è reso ancora più forte dal fatto che Corona è prodotta con 100% ingredienti naturali. Per celebrare questo rapporto inscindibile, Corona, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno, ha dato vita a Natura Urbana. Si tratta di un progetto unico nel suo genere che mira a dimostrare come natura e città possano essere due realtà conciliabili.

Che cos’è Natura Urbana

Lungo il Naviglio Grande di Milano, per nove giorni, il Ponte Alda Merini ospiterà una speciale installazione green che mira ad avvicinare i visitatori alla bellezza e alla purezza incontaminata della natura. Rivestita interamente di verde, Natura Urbana è una speciale experience multisensoriale che coinvolgerà tutti i passanti con effetti sonori che li culleranno come se si trovassero in mezzo alla natura. Inoltre sul Ponte è installato un conta alberi. Per ogni 500 persone che lo attraverseranno, Corona si impegnerà a piantare un albero nelle zone dell’hinterland milanese di Trezzano e Gaggiano.

Al termine dell’experience tutte le piante presenti sull’installazione godranno di una seconda vita e verranno ricollocate nell’area del Municipio 6. L’obiettivo è aumentare gli spazi verdi in alcune aree di Milano.

I murales che assorbono CO2

Natura Urbana si compone anche di un altro tassello. A partire dal 5 giugno, per quattro settimane, nei pressi del Ponte Alda Merini, saranno presenti due murales realizzati con l’innovativa pittura Airlite, vernice in grado di assorbire CO2. La loro creatività vuole celebrare la natura sottolineando l’importanza di riconnettersi all’autenticità del mondo in cui viviamo. Un’iniziativa che ricorda come Corona sia realizzata con 100% ingredienti naturali (acqua, malto d’orzo, granoturco, luppolo).

Un altro murales realizzato da Corona, anch’esso celebrativo della bellezza della natura, troverà prossimamente spazio nell’area ferroviaria di Famagosta, al fine di riqualificare oltre 100 metri di muro e donare colore alla zona.

Gli obiettivi di Corona con Natura Urbana

Con Natura Urbana, Corona vuole donare alla città di Milano uno spazio quanto più possibile simile a un’oasi naturale, migliorando l’estetica degli spazi urbani laddove è difficile lasciare spazio alla natura e si pone un triplice obiettivo.

Si parte dalla “connessione”, trasformando uno dei passaggi più celebri e frequentati di Milano in una camminata multisensoriale. C’è poi il rispetto per l’ambiente e l’amore per la natura, con il riposizionamento in aree poco green della città del verde utilizzato per l’installazione.

Infine, il supporto per la causa ambientale: ogni passante diventa parte attiva del progetto, grazie al “conta alberi” installato sul ponte, diventando protagonista a 360 gradi di Natura Urbana.

Foto: Ufficio Stampa Goigest