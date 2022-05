WWF e Tiqets insieme per le giornate delle Oasi 2022

Inizia la collaborazione tra WWF Italia e Tiqets in occasione delle giornate delle Oasi 2022. Ecco quali sarà possibile visitare.

Dal 14 al 29 maggio si celebrano le giornate delle oasi WWF Italia. Tre weekend di eventi e aperture straordinarie tra eventi, laboratori e attività dedicati interamente alla biodiversità italiana. Un modo per immergersi nella natura della nostra penisola per scoprire le sue meraviglie e il valore per la nostra esistenza.

Al via la collaborazione tra WWF e Tiqets

Durante questi appuntamenti WWF Italia inizia ufficialmente la collaborazione con Tiqets. Tra i biglietti messi a disposizione dalla piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, ci sono anche quelli di tre oasi WWF. Si tratta del bosco di Vanzago, alle porte di Milano, l’Oasi Toscana di Orbetello e Le Cesine in Puglia.

Le oasi interessate

Dai quasi 150 ettari del bosco di Vanzago alla riserva naturale de Le Cesine, zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale, fino all’oasi laguna di Orbetello, tra le prime WWF a nascere in Italia.

WWF e Tiqets insieme per un turismo sostenibile

Lo scopo dell’accordo, che vede Tiqets diventare il primo canale di vendita online esterno alla biglietteria del WWF Italia, è quello di contribuire all’alimentazione di un turismo responsabile, sostenibile e consapevole.



“Siamo onorati di questa collaborazione con il WWF. – commenta Paolo Fatone di Tiqets – Tiqets è da sempre molto attenta alle tematiche relative al turismo sostenibile e, più in generale, alla salvaguardia del nostro pianeta. Uno dei nostri scopi, da sempre, è quello di utilizzare la tecnologia per ridurre gli sprechi in generale. Difatti tramite la nostra app le persone possono acquistare biglietti per attrazioni in tutto il mondo. E senza dover necessariamente stampare i titoli di accesso ad esse. L’augurio è che questa collaborazione tra il WWF e Tiqets possa portare maggiore consapevolezza nella gestione delle tematiche ambientali nella vita di tutti i giorni di ciascuno di noi”.

“Per noi di WWF è fondamentale che quante più persone possibili, ovviamente nei tempi e modi adeguati a non arrecare disturbo alla vita selvatica, possano toccare con mano la bellezza delle nostre Oasi e comprendere quanto esse rappresentino un capitale naturale indispensabile per la nostra sopravvivenza, che dobbiamo quindi conservare e valorizzare sempre più. – Così commenta Marco Galaverni, Direttore programma e oasi di WWF Italia -. Per questo, le funzionalità messe a disposizione da una piattaforma come Tiqets sono un passo avanti importantissimo”.

Foto: Laura Radaelli via Ufficio Stampa Action Agency