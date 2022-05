Manhattanhenge, le date 2022 dell’incredibile evento naturale a New York

Manhattanhenge è il nome del grandioso spettacolo naturale di cui i newyorkesi godranno molto presto. Ecco di che cosa si tratta.

Avete mai sentito parlare di Manhattanhenge? Non si tratta di un novo cocktail, né dell’ultima tendenza social. Il nome, invece, ha a che vedere con un bellissimo spettacolo della natura che per qualche giorno trasforma New York in una Stonehenge.

Manhattanhenge, che cos’è

In primavera e in estate, infatti, per alcuni giorni il sole tramonta tra i grattacieli della città che non dorme mai. L’effetto, Manhattanhenge appunto, è un fenomeno davvero suggestivo che incanta milioni di persone.

Il nome di questo fenomeno è un chiaro omaggio a Stonehenge, il celebre monumento inglese costruito in epoca preistorica e utilizzato in rituali legati al sole. È vero qui al posto dei megaliti ci sono i grattacieli, ma lo spettacolo del sole che si abbassa sull’orizzonte occidentale incastonandosi perfettamente tra i palazzi non è meno affascinante.

Come riporta il sito Greenme.it, per due giorni ogni primavera ed estate il tramonto si allinea col reticolo stradale di Manhattan, creando uno splendido spettacolo celeste. Il sole con i suoi raggi illumina e colora gli edifici e il caotico traffico della città creando un effetto in grado di lasciare a bocca aperta.

Dove vederlo e quando

Se a breve capiterete a New York vi interesserà sapere quali sono le strade per ammirare al meglio lo spettacolo. Eccole: sono la 42esima, la 57, 34, 23 e 14esima strada.

Quando è previsto il fenomeno di Manhattanhenge? Il 29 e il 30 maggio, alle 8:13 p.m.

L’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica) spiega che i newyorkesi hanno fatto diventare da 2 a 4 i giorni del Manhattanhenge al tramonto. Questo perché considerano sia i giorni in cui il fondo della strada taglia esattamente il disco solare a metà (half sun) sia quelli in cui il disco si appoggia alla strada con il suo bordo inferiore (full sun).

E allora preparatevi a farvi sorprendere ancora una volta dalla natura. Se non sarete a New York niente paura: sicuramente i social vi faranno sognare ad occhi aperti con scatti e video memorabili.

Foto: Shutterstock