Manutenzione dei condizionatori, tutto quello che devi sapere

La manutenzione dei condizionatori è una questione seria, disciplinata persino dalla legge. Ecco come muoversi.

La manutenzione dei condizionatori è un argomento che torna sempre in auge con il primo caldo. La stagione estiva è alle porte e le temperature già infuocate spingono le persone ad accendere i condizionatori o a procurarsene uno in gran fretta. Per godere pienamente dell’azione che queste macchine offrono è però importante sapere come eseguire la manutenzione.

Che cosa dice la legge

Ci sono interventi di manutenzione dei condizionatori che si possono svolgere in autonomia, altri invece richiedono l’intervento di un tecnico e soprattutto sono obbligatori. La normativa di riferimento, come riporta Idealista.it, è il DPR n. 74/2013. Chi non adempie ai controlli può incorrere in una sanzione amministrativa che oscilla tra i 500 e i 3000 euro.

I vantaggi della manutenzione dei condizionatori

Ma perché la manutenzione dei condizionatori è così importante? Innanzitutto l’aria che esce dagli split è più salubre con la pulizia e la sanificazione degli impianti. Come se non bastasse non si compromette il funzionamento dell’impianto e questo può comportare un importante risparmio energetico.

Sporco e polvere si accumulano sia nell’unità interna che in quella esterna. Pulire regolarmente i filtri è quindi fondamentale. Basta smontarli dal condizionatore, lavarli con un sapone delicato, lasciare asciugare perfettamente e rimontarli.

Perché rivolgersi a un tecnico

Almeno una volta all’anno, però, prima di utilizzare i condizionatori bisognerebbe fare una pulizia più approfondita delle componenti interne come batterie, alette e deflettori. Meglio se a farla è un tecnico che sa come agire senza danneggiare l’impianto.

Egli, oltre alla pulizia e sanificazione degli split e dell’unità esterna, può sostituire le componenti danneggiate. Non solo: esegue anche un controllo del gas refrigerante per verificare la presenza di perdite e se necessario esegue la ricarica.

Per le manutenzioni straordinarie dei condizionatori ci si deve rivolgere a tecnici abilitati dotati di Patentino del frigorista. Questo permette loro di poter maneggiare i gas refrigeranti fluorurati presenti negli impianti. Le ditte specializzate in genere hanno tutte le certificazioni necessarie per operare nella massima sicurezza.

