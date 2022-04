Il trucco per risparmiare fino a 150 euro in bolletta

Un consiglio indirizzato ai gamer, ma non solo. Ecco come si può risparmiare fino a 150 euro sulla bolletta.

Vuoi risparmiare fino a 150 euro in bolletta? Allora presta attenzione a quel che stiamo per dirti. Sappiamo tutti che in questi mesi le bollette sono una vera e propria croce per le famiglie. Tantissimi si sono veramente spaventati quando si sono visti arrivare il conto del gas e della luce. Ma un trucchetto per risparmiare esiste.

Come noto la guerra tra Russia e Ucraina non ha aiutato a tenere a bada il costo dell’energia, anzi l’esatto contrario. Ecco quindi che di recente il costo di gas, luce ed energia per molti è lievitato a dismisura. Però esiste un modo per risparmiare fino a 150 euro in bolletta.

Sei un gamer? Attenzione a questa abitudine

Questo consiglio è indirizzato ai cosiddetti gamer, ovvero gli appassionati di videogiochi. In realtà, però vale per molti altri tipi di dispositivi che abbiamo in casa. Chi ama i videogiochi potrebbe pesare non poco sul bilancio economico di casa, perché ad esempio tenere acceso il Pc tutta notte per scaricare un gioco vuol dire consumare molta energia. Lo stesso dicasi, come riporta il sito Videogiochi.com, per chi tiene la console perennemente in standby, o chi ha una postazione da gaming con tv 4k, led, soundbar o impianto stereo.

Insomma il gaming non è costoso solo quando si acquista una console o un nuovo hardware per il Pc. Gran parte del costo si vede nel tempo, più esattamente nel consumo in bolletta.

Stando al Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti la spesa annuale per il consumo di energia elettrica si potrebbe ridurre di 100 dollari se si staccassero i dispositivi in standby dalle prese.

Il Lawrence Berkeley National Laboratory dell’Università della California stima che la spesa annuale arrivi fino a 165 dollari.

Come risparmiare fino a 150 euro

Per arrivare a risparmiare fino a 150 euro quindi si dovrebbe prendere la buona abitudine di staccare dalla rete elettrica tutti quegli elettrodomestici e oggetti che non vengono utilizzati spesso. Questi infatti consumano energia inutilmente.

