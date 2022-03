Le 20 password hackerate nel dark web: scopri se c’è anche la tua

La società di sicurezza mobile Lookout ha pubblicato l'elenco delle password hackerate più comuni nel dark web. Scopri se c'è anche la tua

Navigare nel web vuol dire dover fare i conti anche con attacchi di hacker. Vuoi scoprire se tra le 20 password hackerate nel dark web c’è anche la tua? Non di rado infatti accade che gli smanettoni della rete riescano a intercettare le nostre parole d’ordine avendo così accesso a dati sensibili con ripercussioni decisamente pericolose.

L’importanza di una password sicura

La società di sicurezza mobile Lookout ha recentemente pubblicato un elenco delle 20 password hackerate che ricorrono più spesso sul dark web. La lista spazia da semplici sequenze di numeri e lettere come “123456” e “Qwerty” a frasi facilmente digitabili come “Ti amo”.

Come ricorda il sito Cnbc.com la scelta di password facili da ricordare è comprensibile: una persona media ha più di 100 diversi account online che richiedono password, secondo il gestore di password online NordPass. Ma parole d’ordine facili da ricordare sono spesso anche facili da intuire per gli hacker, che in questo modo accedono senza fatica ai nostri account e dati personali.

Gli esperti di sicurezza informatica affermano che l’attuale conflitto russo-ucraino potrebbe comportare un aumento degli attacchi informatici in tutto il mondo. Le banche statunitensi questa settimana hanno espresso preoccupazione per il fatto che potrebbero essere prese di mira.

Le 20 password hackerate nel dark web

Lookout, che produce app di sicurezza cloud per dispositivi mobili, ha fatto sapere che l’80% dei consumatori ha visto trapelare le proprie e-mail nel dark web. Senza saperlo potresti esserci pure tu. L’azienda ha pubblicato l’elenco delle 20 password hackerate più comuni nel dark web.

123456 123456789 Qwerty Password 12345 12345678 111111 1234567 123123 Qwerty123 1q2w3e 1234567890 DEFAULT 0 Abc123 654321 123321 Qwertyuiop Iloveyou 666666

I consigli degli esperti

Se anche tu usi una di queste sarebbe meglio sostituirla con qualcosa di più sicuro. Gli esperti di sicurezza informatica consigliano di scegliere qualcosa di più lungo del numero minimo di caratteri imposto e di utilizzare caratteri non comuni, come segni di punteggiatura o altri simboli, al posto di lettere e numeri, per rendere più difficile indovinare la password.

Lookout ha anche notato che la maggior parte delle persone riutilizza le password per più account, una pratica che dovresti evitare quando possibile. Se gli hacker possono entrare in uno dei tuoi account, puoi almeno rendere più difficile per loro entrare anche negli altri account.

