Quanto costa a Zuckerberg il blocco di Facebook in Russia

Tra le ultime decisioni del Cremlino c’è il blocco di Facebook nel Paese, ecco quanto costerà a Meta.

Il conflitto avviato da Mosca corre anche in rete e l’ultimo blocco riguarda la piattaforma di Mark Zuckerberg. Il Cremlino, infatti, ha interrotto l’accesso a Facebook accusato di oscurare in maniera ingiusta i media russi. Una decisione che costerà a Meta svariati milioni di dollari di entrate considerati che gli utenti dalla Russia sono circa 66 milioni.

Stando ai dati di Statista riportati da Forbes, Facebook avrebbe guadagnato 19,68 milioni di dollari per ogni utente europeo nel 2021. I calcoli sono presto fatti: l’autoesclusione della Russia dal circuito social costerà a Zuckerberg 3,6 milioni di dollari al giorno. Per un totale di 1,3 miliardi annui. In percentuale, dunque, senza Mosca i ricavi annuali totali di Meta potrebbero diminuire di circa l’1%.

Le restrizioni di Putin hanno portato a una prima censura di alcune testate giornalistiche (come RT e Sputnik) a cui è seguito il blocco totale. All’annuncio del Cremlino, è seguito un tweet del presidente degli Affari Globali di Meta Nick Clegg lanciato online domenica 6 marzo. Il dirigente afferma come Facebook sia riuscito a intervenire sulla campagna di disinformazione messa in atto dalla Russia. E abbia sventato un tentativo di hackeraggio nei confronti di account dell’Ucraina.

On the Russian government's decision to block access to Facebook in the Russian Federation: pic.twitter.com/JlJwIu1t9K — Nick Clegg (@nickclegg) March 4, 2022

