Abbiamo scoperto perché la tartaruga vive 150 anni e come imitarla

Il segreto è tutto nel DNA. Ecco che cosa hanno scoperto i ricercatori

La testuggine delle Galapagos riesce a vivere oltre 150 anni. Un bel traguardo per questa specie che può arrivare a 1,50 metri di altezza e 300 kg. Ora però gli scienziati hanno scoperto come fa a vivere così a lungo, e i risultati potrebbero essere utili per allungare la vita anche di noi esseri umani.

Lo studio condotto da ricercatori statunitensi, come riporta Tech.everyeye.it, ha appurato che il segreto della longevità della tartaruga risiede nel DNA. Si tratta della caratteristica genetica di possedere copie supplementari di geni che riescono a correggere i danni provocati da fenomeni di invecchiamento e mutazioni neoplasiche.

In particolare, qualora subiscano processi deleteri o nocivi, le cellule si “autodistruggono” attraverso un processo che si chiama apoptosi cellulare. Così le cellule danneggiate o mutate vengono estromesse e sostituite in modo da non degenerare in cellule tumorali. Il prossimo passo sarà trovare un farmaco per gli esseri umani che magari imiti questo processo che si verifica nelle tartarughe.

