Arriva la Barbie in plastica riciclata ispirata a Jane Goodall

La nuova Barbie, che celebra una delle più famose donne ambientaliste, arriva in concomitanza con la Giornata mondiale dello scimpanzé in programma il 14 luglio.

Barbie diventa ecologica e in plastica riciclata. Arriva infatti la bambola ispirata a Jane Goodall, la “Regina degli scimpanzé”. Si tratta dell’etologa e antropologa che da decenni lotta per un maggior rispetto dell’ambiente e degli animali.

Un nuovo tassello nella serie Barbie Inspiring Women

Così dopo Ida B. Wells, Maya Angelou, Billie Jean King ed Eleanor Roosevelt, la serie Barbie Inspiring Women aggiunge un altro tassello con la Goodall. Tale serie è un tributo alle donne coraggiose che hanno cambiato le regole e aperto la strada alle future generazioni per sognare più in grande.

Un tributo a Jane Goodall

La nuova Barbie arriva in concomitanza con la Giornata mondiale dello scimpanzé in programma il 14 luglio. La bambola celebra una delle più famose donne ambientaliste, fondatrice del Jane Goodall Institute e Messaggero di pace delle Nazioni Unite. Un modo per rendere omaggio ai suoi studi rivoluzionari e ai suoi eroici successi in come umanitaria, scienziata e attivista.

Il lancio della Barbie in questione coincide anche con il 62° anniversario del primo viaggio della Goodall nella foresta del Parco Nazionale di Gombe in Tanzania.

“Per tutta la mia carriera ho cercato di aiutare i bambini ad essere curiosi ed esplorare il mondo che li circonda, proprio come ho fatto io quando ho viaggiato per la prima volta in Tanzania 62 anni fa. Sono entusiasta di collaborare con Barbie e incoraggiare i più piccoli a imparare dall’ambiente e a credere che possano fare la differenza – dice Jane Goodall. Attraverso questa partnership, spero di ispirare la prossima generazione di eco-leader a unirsi a me nella protezione del nostro pianeta e ricordare loro che possono essere tutto ciò che desiderano, ovunque: sul campo, in laboratorio e nella ricerca”.

Una bambola ecologica

La bambola di Jane Goodall è un prodotto CarbonNeutral, certificato da Climate Impact Partners. Per ottenere la certificazione del prodotto CarbonNeutral, Barbie ha eseguito una valutazione del ciclo di vita di terze parti e ha acquistato compensazioni di carbonio dai progetti Ghana Community Reforestation, Mississippi Valley Reforestation e Australia Native Forest Restoration.

Le parti in plastica sono realizzate al 90% con plastica raccolta in 50 km di corsi d’acqua in aree che non hanno sistemi formali di raccolta dei rifiuti.

Foto: The Jane Goodall Institute