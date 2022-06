Floating Forest, la foresta galleggiante sulla Darsena

Floating Forest è la foresta multisensoriale galleggiante situata sulla Darsena, progettata da Stefano Boeri Interiors per Timbaland. L'occasione è la Milano Design Week.

Floating Forest è la foresta multisensoriale galleggiante situata sulla Darsena, progettata da Stefano Boeri Interiors per Timbaland. L’occasione è la Milano Design Week.

La forestazione urbana è un passo fondamentale per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per questo le città dovrebbero essere più verdi. Una foresta urbana può diventare un’opportunità per migliorare la salubrità dell’ambiente, e implementare la biodiversità, permettendoci di valorizzare la nostra eredità per le generazioni future.

LEGGI ANCHE : >> Campo Base, torna il Festival ad alta quota

La missione di Timberland

L’installazione di Timberland, la cui missione è equipaggiare e ispirare la nuova generazione a far progredire il mondo, nasce proprio dall’importanza del ruolo che ha la natura. Come? Enfatizzando la visione del marchio per un futuro più verde ed equo, così come dal concetto di circolarità, dove nulla viene sprecato.

Il progetto, parte di Tortona Design Week, vuole sottolineare l’impegno green del marchio non soltanto promuovendo il rinverdimento delle aree urbane, ma anche evidenziando le ultime novità in termini di prodotti eco-innovativi.

La Floating Forest a Milano

Un’attrazione significativa e riconoscibile realizzata sull’acqua della Darsena di Milano, un elemento dirompente nel paesaggio urbano, progettata da Stefano Boeri Interiors. Lo studio multidisciplinare fondato da Stefano Boeri e Giorgio Donà sviluppa progetti e ricerche nell’ambito dell’architettura di interni, dell’exhibition design e del product design.

L’obiettivo dell’installazione Floating Forest è trasmettere nuove forme di responsabilità ambientale e nuove modalità di occupazione e trasformazione degli spazi urbani. Ma anche offrire un luogo di incontro e conciliazione tra la sfera naturale e i cittadini.

Uno spazio per la socialità dove accorciare la distanza che di solito si infrappone tra i cittadini e la natura.

Com’è fatta la Floating Forest

La foresta è concettualmente e fisicamente studiata come un ecosistema indipendente, dove 610 alberi e più di 30 specie moltiplicano la biodiversità, attivando i benefici ambientali legati alla forestazione urbana, in connessione con gli altri spazi verdi di Milano.

La foresta offre un’immersione, sia fisica che virtuale, che attraverso il profumo dei fiori e la qualità tattile delle specie selezionate, coinvolge tutti i sensi.

Gli alberi presenti

Saranno presenti diversi alberi come Acero, Betulla e Malus; arbusti come Aronia Nera, Ortensia, Mahonia e Pittosporo. Erbacee perenni come Stipa, Eulalia, Anemone, Emerocallide, Verbena viola e Pampa.

Il percorso all’interno dell’installazione avrà quattro tappe fondamentali legate ai diversi sensi e porterà i visitatori ad a interagire con le ultime eco-innovazioni di prodotto e i valori del brand.

Gli elementi sensoriali saranno integrati con un’esperienza digitale in loco per cui tramite un QR si può accedere ad ulteriori contenuti in realtà aumentata. Per chi non potrà partecipare al Fuorisalone l’esperienza sarà online.

Quando vedere l’installazione

L’installazione sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 22.00 dal 7 al 12 giugno presso Viale Gabriele D’Annunzio 20 (Darsena).

Foto: Elettra Pr