Live Nation, le iniziative per concerti estivi eco-friendly

Live Nation annuncia una stagione di grandi concerti estivi all'insegna della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente.

Concerti eco-friendly all’insegna dell’eco-responsabilità e dello sviluppo sostenibile. Così saranno i grandi show dal vivo che Live Nation ha annunciato nella prossima stagione estiva per celebrare la ripresa della live music experience in Italia.

LEGGI ANCHE : >> La sostenibilità passa dalla lingua: le parole inglesi più usate in italiano

Gli eventi coinvolti

Saranno numerose, infatti, le attività che Live Nation ha deciso di perseguire all’insegna di una confermata progettualità green. Dai tour degli artisti più amati del panorama musicale italiano, come Vasco, Cesare Cremonini e Marco Mengoni, ai maggiori Festival del Paese. Tra questi il Firenze Rocks, gli I-Days e il Milano Rocks.



Live Nation non è nuova alla tematica eco-friendly. Da diversi anni è impegnata al perseguimento di obiettivi nel medio lungo termine con iniziative volte a favorire un impatto positivo sull’ambiente, sul clima e sulla comunità.

L’impegno di Live Nation

Le attività sostenibili riguarderanno in particolare l’uso di energia e acqua, i trasporti e l’efficientamento complessivo delle risorse durante l’organizzazione e la partecipazione agli spettacoli. L’obiettivo generale è ridurre entro il 2030 i consumi e le emissioni di CO2 del 50%, insieme alla produzione di rifiuti.

Mobilità sostenibile

La collaborazione annuale con Frecciarossa si rinnova anche per questa stagione e vedrà i grandi eventi live affiancati dai collegamenti Alta Velocità di Trenitalia. Per i concerti di Vasco Rossi, Cesare Cremonini e in occasione dei Festival Firenze Rocks e I-Days, grazie all’offerta ‘Speciale Eventi’, sarà infatti possibile usufruire di sconti fino al 50% per viaggiare con Le Frecce e arrivare alle venue dei concerti.



Accordo quadro tra Live Nation e RIDEMOVI, società leader nella mobilità sostenibile attraverso il servizio di bike sharing a flusso libero da loro offerto sia per tutti gli eventi organizzati da Live Nation che per lo staff interno dei tour e dei Festival.



In occasione di Firenze Rocks e I-Days il pubblico potrà usufruire di parcheggi dedicati alle biciclette nelle sedi dei Festival. Potrà anche utilizzare dei coupon sconto promozionali con alcuni minuti in bicicletta elettrica gratuiti.

Riciclare è rock

A Firenze Rocks è confermata anche per il 2022 l’iniziativa “Riciclare è rock” con i volontari “green” che sensibilizzeranno il pubblico sul corretto smaltimento dei rifiuti in area.



Già in occasione del mega evento di Trento con il concerto di Vasco Rossi che ha inaugurato lo scorso 20 maggio la Trentino Music Arena, Live Nation si è avvalsa della collaborazione dell’official water partner S.Bernardo che per l’occasione ha deciso di promuovere la raccolta differenziata e nello specifico della plastica, in tutte le grandi arene dell’estate del Komandante.



S. Bernardo ha voluto dare il suo contributo sostenendo la filosofia “Reduce, Reuse, Recycle”, mettendo a punto, con Live Nation, una campagna di comunicazione che avrà come focus l’ideazione di isole per la raccolta differenziata e di isole ecologiche per sola plastica della loro bottiglia elicoidale Ely 100% riciclata.

Foto: Shutterstock