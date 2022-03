Polar Bear, il nuovo film Disney che celebra la Giornata della Terra

Disneynature collabora con Polar Bears International per aiutare a proteggere le mamme orso polare, i cuccioli e la loro casa artica

Disney+ ha diffuso il trailer, il poster e le immagini del nuovissimo film di Disneynature Polar Bear, che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 22 aprile 2022, in occasione della Giornata della Terra. Narrato nella versione originale dalla due volte candidata all’Oscar® Catherine Keener (Truman Capote – A sangue freddo, Essere John Malkovich), Polar Bear racconta la storia di una neomamma orso i cui ricordi di gioventù la preparano ad affrontare la maternità in un mondo sempre più difficile per gli orsi polari.

In onore dei protagonisti del film, creature maestose e straordinariamente resilienti, Disneynature e il Disney Conservation Fund continueranno il loro impegno di lunga data nella protezione della fauna selvatica e dell’habitat di questi animali, sostenendo Polar Bears International (PBI) nei suoi sforzi per aiutare e difendere le mamme orso polare, i cuccioli e la loro casa artica. Tra una serie di attività, PBI sta distribuendo un nuovo strumento di rilevamento radar aereo per consentire di identificare le tane degli orsi polari, al fine di proteggere questi siti per le mamme e i loro cuccioli durante questo periodo cruciale, dando a ogni nuovo cucciolo il miglior inizio di vita possibile. L’organizzazione no-profit sta anche lavorando con le comunità artiche per ridurre i potenziali conflitti uomo-orso e mantenere così orsi e persone al sicuro, oltre a impegnarsi a ispirare l’azione sul cambiamento climatico a livello globale. “Polar Bears International è un’organizzazione straordinaria che fa un lavoro eccezionale sia per gli orsi polari che per l’ambiente in cui vivono”, ha detto Roy Conli, tra i produttori di Polar Bear. “Mettono a conoscenza il grande pubblico di ciò che sta accadendo nell’Artico e delle realtà che gli orsi polari affrontano oggi, e ci ispirano tutti ad agire per proteggere il futuro di questa specie. Sono così orgoglioso di lavorare con il loro incredibile team”.

“I film coinvolgenti e belli di Disneynature sono noti per la loro capacità di toccare il cuore e motivare le persone ad agire”, ha detto Krista Wright, executive director di Polar Bears International. “Siamo entusiasti di lavorare con un team così creativo che racconta la storia di una mamma orso polare mentre attraversa un Artico in continuo cambiamento. Siamo anche estremamente grati a Disneynature e al Disney Conservation Fund per il loro generoso sostegno al nostro lavoro di protezione delle mamme e dei cuccioli e agli altri nostri sforzi di salvaguardia degli orsi polari”.

Diretto da Alastair Fothergill e Jeff Wilson, il team di regia dietro Penguins di Disneynature, e prodotto da Fothergill, Wilson e Conli, Polar Bear, insieme a Last Tepui: vette inesplorate e Ritorno alla fattoria dei nostri sogni di National Geographic, debutterà il giorno della Terra e porterà gli spettatori di Disney+ in un viaggio intorno al mondo – dalle foreste pluviali della Guyana alle fattorie della California alle tundre ghiacciate dell’Artico – per testimoniare e celebrare la diversità e la resilienza del nostro pianeta e delle specie che lo abitano. Inoltre, Disney+ ospita una vasta gamma di film, serie e speciali di Disneynature e National Geographic per gli amanti della natura di tutte le età. La programmazione è disponibile nella collezione Il Mese della Terra su Disney+.