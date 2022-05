Mercurio retrogrado: come non farsi rovinare l’amore su Tinder

L'astro-mania è arrivata su Tinder. Ecco come continuare ad avere una vita sentimentale decente nonostante Mercurio retrogrado.

Se per i vostri amici siete i “sensitivi” del gruppo perché consultate l’oroscopo ad ogni minimo imprevisto, allora l’arrivo di Mercurio retrogrado vi metterà sicuramente alla prova. Quando questo volubile pianeta inizierà a fare marcia indietro, tutti i single, dall’ambizioso Ariete all’emotivo Pesci, potrebbero avere qualche turbolenza nella loro ricerca del Match perfetto.

Attenzione a Mercurio retrogrado

L’astro-mania è arrivata anche su Tinder, dove il termine “zodiaco” è aumentato del 75% nelle bio a livello globale. Non solo: l’ultima volta che Mercurio è stato retrogrado, nel settembre/ottobre 2021, le menzioni di “Mercurio” sono aumentate di quasi il 20% a livello globale, dimostrando che i cambiamenti cosmici sono un argomento sempre caldo sull’app.

Per questo motivo, Tinder ha chiesto alla guida spirituale Devina Badhwar di evocare il suo potere divinatorio e raccontare come Mercurio retrogrado influenzerà la nostra vita sentimentale, dando anche preziosi consigli per sfruttare il potere dei pianeti e trovare un Match con le giuste vibes.

Le previsioni segno per segno

Gli Ariete sono molto determinati e non si lasciano ostacolare da nulla. Hanno una personalità impulsiva, e di solito trovano energie e colore nelle cose anche quando tutto sembra grigio e cupo. In questo periodo di Mercurio retrogrado, lasciate perdere i pensieri negativi e aprite la mente e il cuore a tutto. Attenzione a non litigare con i vostri cari, siano essi familiari, amici o persone vicine. Abbandonate le vostre paure e lasciate che l’universo vi mostri cosa ha in serbo per voi. Il Match perfetto: lo Scorpione è il Match perfetto per un Ariete.



I Toro sono ostinati e spesso testardi, ma anche affidabili e socievoli. Con Urano nel loro segno, che si è allineato con l’ultima eclissi, questo è sicuramente il momento giusto per smuovere le questioni irrisolte. Quando si tratta di appuntamenti, sanno esattamente quello che vogliono – il che significa anche che sono super esigenti! Mercurio retrogrado è quindi la vostra occasione per lasciarvi andare ed essere più spontanei. Andate a quell’appuntamento su cui eravate indecisi o continuate a chattare con quel Match che forse vi piace o forse no. Evitate di essere troppo cauti o potreste lasciarvi sfuggire un mondo di opportunità! Il Match perfetto: la Bilancia è il miglior Match che ci sia per un Toro.



I Gemelli sono espansivi ed estroversi, in grado di rendere “acceso” qualsiasi incontro. Per compensare il loro carattere vivace, loquace e brillante, il loro Match non può che essere l’opposto: solo così, infatti, potrà scoccare la scintilla! Mercurio retrogrado potrebbe farvi però sentire fiacchi e spaesati a livello

emotivo, quindi scegliete i vostri appuntamenti con saggezza! Il Match perfetto: Bilancia e Gemelli sono il Match perfetto per questo segno.



Affettuosi, sensibili e molto empatici, i Cancro hanno un buon senso dell’umorismo e sono solitamente gentili e alla mano. Mercurio retrogrado potrebbe però spegnere la vostra luce e farvi sentire svogliati e poco motivati: ecco perché dovreste cogliere questa occasione per coccolarvi un po’. Siate pazienti nella ricerca del Match giusto, perché un eventuale rifiuto potrebbe burttarvi giù di morale, in questo periodo. Mettetevi in gioco, ma scegliete qualcuno che vi sembri gentile e affidabile. Il Match perfetto: Potreste trovare la vostra anima gemella in un Pesci!



Il loro segno potrebbe sembrare un po’ minaccioso, ma in realtà i Leone sono leali, romantici, passionali e coraggiosi, anche se spesso tendono a mettere al primo posto se stessi. I Leone emanano infatti

un’energia da veri protagonisti e amano avere tutti gli occhi puntati su di sé: ecco perché durante Mercurio retrogrado dovreste lasciare che sia qualcun altro a prendere il controllo. Siate flessibili

e aperti ai suggerimenti del vostro Match, magari lasciandogli scegliere il ristorante. Le emozioni potrebbero prendere il sopravvento su di voi, quindi prendetevi un po’ di tempo per ricaricarvi prima di un appuntamento. Il Match perfetto: Ariete è il Match perfetto per un Leone.



I Vergine sono solitamente pratici e svegli e dispensano alcuni dei migliori consigli-non-richiesti che si possano mai ricevere. Come la maggior parte delle persone, però, dimenticano spesso di seguire i loro

stessi consigli quando si tratta di questioni di cuore. Siete molto esigenti quando si tratta di appuntamenti, motivo per cui siete single da molto tempo. Per superare Mercurio retrogrado, siate flessibili e buttate via quella folle checklist che spuntate ogni volta che cercate la persona giusta. Allargate i vostri orizzonti e date una possibilità ai vostri Match: potreste rimanere piacevolmente sorpresi da ciò che troverete! Il Match perfetto: Cancro è il partner migliore per un Vergine. Un perfetto esempio di opposti che si attraggono: le loro differenze si completano a vicenda grazie all’amore e alla complicità.

Voi Bilancia siete amichevoli, romantici e passionali e tendete a vivere con il vostro cuore in mano. Siete anche equilibrati ma solo quando lo volete! Durante queste astro-turbolenze, dovreste fare attenzione a proteggere il vostro cuore: ad esempio, se crush vi scrive in chat, non iniziate subito a organizzare il vostro matrimonio e a pensare al nome dei vostri futuri bambini! Inoltre, cercate di evitare i conflitti durante Mercurio retrogrado. Il Match perfetto: I Bilancia hanno standard elevati e sono sempre alla ricerca di qualcuno con cui poter fare tutto. Per questo motivo, il Match perfetto sarebbe un Leone o un Acquario.



Misteriosi e super riservati, gli Scorpione sono persone creative, audaci e determinate, alla ricerca di uno spirito compatibile con le loro energie ed emozioni. Durante Mercurio retrogrado, saranno le

emozioni a farla da padrone, non il buon senso. Fate quindi attenzione quando prendete decisioni del cuore. Se ad esempio vi ritrovate a pensare con nostalgia al vostro ex, dimenticando le sue red flag,

fermatevi subito. Riflettere sul passato è fantastico, ma usate questa nuova consapevolezza per entrare nella vostra prossima relazione con le idee chiare. Il Match perfetto: Un Vergine è in grado di capire molto bene la mente dello Scorpione.



I Sagittario hanno una mentalità aperta, sono amanti del rischio e sono molto capaci nel creare connessioni a livello emotivo. Mercurio retrogrado potrebbe farvi sentire fuori fase, ma questo è dovuto solo alla vostra personalità da leader. Quando vi mettete in gioco su Tinder, ricordate che non si tratta solo di voi: dovrete venire incontro al vostro partner in modo da soddisfare le esigenze di entrambi. È

importante valutare le vostre preferenze in fatto di appuntamenti. Se vi sentite troppo emotivi, potrebbe essere il momento di prendervi una pausa e coccolarvi un po’. Il Match perfetto: Potete trovare il vostro Match in un Ariete o in un Leone.



I Capricorno sono ambiziosi, determinati e spesso molto organizzati. Sono anche il fan più entusiasta del loro partner. Tuttavia, con Mercurio retrogrado potreste incontrare incomprensioni e malintesi, soprattutto sul fronte degli appuntamenti. Non perdete le speranze nel caso in cui le cose non vadano per il verso giusto, ma usate questo periodo per dimostrarvi il partner perfetto e trasmettere le vostre

intenzioni all’universo. Quanto più chiari saranno i vostri obiettivi, tanto più velocemente li raggiungerete. Il Match perfetto: I Toro sono il Match perfetto per un Capricorno.



Sicuri di sé e indipendenti, gli Acquario sono calmi, sensibili e molto consapevoli di ciò che vogliono. Mercurio retrogrado potrebbe causare piccoli litigi o incomprensioni con le persone a cui siete vicini e far ri-emergere qualche ex dal vostro passato – ma attenzione, o farete la stessa fine dei #Benifer! Cogliete l’occasione per risolvere le questioni in sospeso e allontanarvi dagli ex tossici una volta per tutte. Con il nuovo Match, siate padroni di voi stessi e proteggete il vostro cuore. Il Match perfetto: Acquario e Gemelli sono il Match perfetto!



I Pesci sono spesso definiti “vecchi dentro” dai loro amici. Sono sensibili, alla mano e in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di situazione. Mercurio retrogrado vi costringerà ad affrontare le questioni emotive in sospeso. Prima di iniziare una nuova relazione, prendetevi il tempo necessario per guarire dalle vostre ferite emotive e affrontare eventuali paure legate a relazioni passate. Non si sa mai, l’incontro che state cercando potrebbe essere a un solo profilo di distanza. Il Match perfetto: Sia i Pesci che gli Acquario danno grande valore all’amore.

