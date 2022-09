Magnum e il programma a sostegno delle donne della Costa d’Avorio

Magnum celebra le donne delle comunità di coltivatori di cacao in Costa d'Avorio con il lancio di AWA by Magnum

Magnum svela AWA by Magnum per celebrare il potenziamento del programma di emancipazione femminile nelle comunità di coltivatori di cacao in Costa d’Avorio. In collaborazione con ONG e altri partner della filiera di Magnum il programma AWA by Magnum fornisce alle donne, nelle comunità di coltivatori di cacao della Costa d’Avorio, le capacità imprenditoriali e di alfabetizzazione, i finanziamenti (attraverso i pagamenti mobili diretti) e le infrastrutture di Village Savings and Loan Association (VSLAs) necessarie.

Il ruolo delle donne ivoriane

Un aiuto per le donne a stabilirsi finanziariamente in modo indipendente, fornendo formazione per promuovere la loro abilità economica e garantire un impatto duraturo. Le persone che partecipano al programma AWA hanno 12 volte più risparmi rispetto al benchmark in Costa d’Avorio. Inoltre, la prima ondata di laureate del programma di emancipazione femminile di Magnum ha stabilito con successo attività. Come la vendita al dettaglio di moda e la produzione alimentare, con quasi tre quarti (74%) delle persone nel programma che hanno già ampliato le proprie attività generatrici di reddito.

L’impegno di Magnum

Le donne svolgono un ruolo fondamentale nelle comunità di coltivatori di cacao in Costa d’Avorio. Per sostenerle, Magnum sta amplificando le loro voci e il loro lavoro. Portando al contempo consapevolezza sulla sua strategia a lungo termine per potenziarle finanziariamente e socialmente.

Il programma di emancipazione prende vita anche da AWA, il primo ambasciatore digitale in assoluto di Magnum. Si è creato AWA utilizzando la tecnologia di scansione facciale combinata con i ritratti dal vivo di 128 donne ivoriane delle comunità di coltivatori di cacao.

La capsule collection

Il 2022 segna la prima ondata di laureati del programma e, guardando oltre, AWA racconterà le storie di successo del programma. E come, responsabilizzandole sia economicamente che socialmente, le donne in Costa d’Avorio sono state in grado di diversificare il proprio reddito.

AWA indosserà una collezione di moda in edizione limitata creata in collaborazione con la stilista Rebecca Zoro, utilizzando materiali locali e ispirata alla sua eredità e cultura ivoriana.

Foto: ufficio stampa Golin Italy