Investimento Custodito, la piattaforma che supporta l’educazione finanziaria

La startup edu-fintech aiuta i cittadini a raggiungere una maggiore consapevolezza finanziaria grazie alla formazione in e-learning

L’educazione finanziaria è ancora uno dei tasti dolenti del nostro paese e i cittadini ne sono consapevoli. Infatti, proprio secondo il rapporto Edufin, l’88% degli italiani sarebbe d’accordo nell’introdurre materie finanziarie e per la gestione dei propri risparmi in ambito scolastico. Un 77% conferma di voler avere corsi di formazione finanziaria anche sul posto di lavoro.

Divario di genere sulla gestione dei risparmi e sull’educazione finanziaria

Le problematiche che contraddistinguono il tema dell’educazione finanziaria non si limitano alla mancanza di corsi di formazione. È chiaro che esista anche un netto divario di genere tra gli uomini e le donne per quanto riguarda la gestione dei propri risparmi e il loro approccio all’educazione finanziaria.

Infatti, dai dati emerge anche che sono gli uomini ad avere maggior conoscenza dei temi finanziari e ad essere più propensi all’investimento dei risparmi. Un divario di genere che, unito alla mancanza di un’educazione finanziaria di base scolastica, evidenzia una delle maggiori problematiche del paese.

Investimento Custodito

Ed è proprio per supportare il cittadino e aiutarlo a capire come poter gestire e investire i propri risparmi autonomamente che Investimento Custodito punta ad offrire corsi di educazione finanziaria in materia di investimenti. Lo scopo è poter migliorare la propria gestione delle finanze. Si tratta di una startup edu-fintech nata da un’idea di Gabriele Galletta.

Migliorare il nostro approccio con il denaro, imparare a gestire i risparmi e gli investimenti non sono solo skills utili ma elementi in grado di migliorare la nostra vita.

I corsi

Proprio per questo, Investimento Custodito ha creato corsi di ogni livello, da principianti ad avanzati, in grado di accompagnare il cittadino nel mondo degli investimenti. Investimento Custodito cerca di fornire l’ABC degli investimenti per permettere a chiunque di imparare a gestire i propri risparmi in modo autonomo ed equilibrato grazie ad una formazione online e accessibile.

