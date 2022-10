4Graph, la stampa online sostenibile e green

4Graph è la tipografia online tutta italiana che sin dalla sua fondazione ha sposato i valori della sostenibilità a 360 gradi

4Graph è una tipografia online tutta italiana che sin dalla sua fondazione ha sposato i valori della sostenibilità a 360 gradi. Una caratteristica fondamentale, specie ora che le sfide per contrastare l’emergenza climatica richiedono risposte sempre più concrete da parte dei player di ogni categoria merceologica. E ciò porta spesso a riorganizzazioni aziendali in chiave green.

LEGGI ANCHE : >> “Io, plastica”, il cortometraggio che sensibilizza sul tema della microplastica

La storia di 4Graph

Ridurre l’impatto è più che mai un imperativo, soprattutto per settori come quello dei servizi di stampa online. Questi negli ultimi anni, tra personalizzazioni e innovazione, stanno vivendo un vero e proprio boom. Che, nel nostro Paese, fa sempre più rima con le nuove esigenze green. Nata nel 2008 a Latina per mano di Biagio Di Mambro e Antonio De Crescenzo, 4Graph ha preferito da subito gli inchiostri a base vegetale. L’impresa italiana ha poi espanso il suo impegno riuscendo a creare un ecosistema virtuoso. Ogni passaggio infatti, dall’ordinazione online alla fase di stampa, risponde ai criteri della trasparenza e della tutela ambientale.

Le parole del co-fondatore

“Il nostro settore è spesso associato alla scarsa sostenibilità – spiega il co-fondatore di 4Graph Biagio Di Mambro – . Ma sin dall’inizio della nostra avventura imprenditoriale abbiamo voluto dimostrare come stampare senza danneggiare l’ambiente sia un obiettivo ampiamente realizzabile, se approcciato con la giusta prospettiva. Uno dei prossimi investimenti sarà la creazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in modo autonomo e pulito, che ricoprirà i tetti del nostro stabilimento produttivo. Abbiamo sempre riconosciuto l’importanza delle tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Attenzione che intendiamo concretizzare ulteriormente grazie all’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili in tutti i nostri processi produttivi”.

4Graph è la migliore tipografia online italiana

Proprio grazie a queste caratteristiche 4Graph è stata riconosciuta come la migliore tipografia online italiana dall’ITQF, l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Questo ha assegnato all’impresa di Latina il premio Best Shop nella categoria “Foto e Stampa”.

4Graph ha poi sviluppato un approccio molto trasparente a testimonianza del suo impegno per l’ambiente. Di Mambro racconta che “oltre all’attenzione verso gli inchiostri e all’energia che usiamo per produrre le nostre realizzazioni, confezioniamo tutti i nostri prodotti non nel nylon (una fibra sintetica realizzata con il petrolio) bensì nel cotone organico, un materiale del tutto biodegradabile e che può essere riciclato con facilità”.

Foto: Ufficio Stampa Caon Public Relations