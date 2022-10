Caro bollette, c’è un Comune che regala pannelli fotovoltaici

A Brunico, in provincia di Bolzano, si regalano pannelli fotovoltaici da balcone o da installare sulla facciata del proprio edificio. Una misura contro il caro bollette

Il caro bollette fa paura, ed è per questo motivo che tutti vogliamo correre ai ripari, per quel che si può. C’è però chi fa di più e viene incontro ai propri cittadini. È il Comune di Brunico (in provincia di Bolzano) che ha deciso di fornire gratis ai cittadini gli impianti “Plug&play”. Si tratta di pannelli fotovoltaici da balcone o da installare sulla facciata del proprio edificio.

LEGGI ANCHE : >> Milano è campione di ciclabilità urbana

L’iniziativa contro il caro bollette

Come riporta Greenme.it è l’Azienda Pubbliservizi a far sapere di voler mettere a disposizione un piccolo impianto solare con pochi passaggi. Chi è interessato riceverà un pannello fotovoltaico, da installare sul balcone o sulla facciata dell’edificio, collegato alla rete elettrica dell’edificio tramite una presa. Il costo inoltre sarà rimborsato.

Gustav Mischi, direttore generale dell’Azienda Pubbliservizi Brunico commenta: “Per i clienti, questo si traduce in un costante risparmio sui costi senza limite di tempo”. Chi è interessato si può prenotare presso l’Azienda Pubbliservizi a partire dallo scorso 12 settembre. Per ora, l’offerta è valida fino a esaurimento scorte.

Fotovoltaico da balcone, pro e contro

Questa soluzione può aiutare davvero contro il caro bollette? Diciamo subito che un unico impianto da balcone non riesce a coprire il fabbisogno energetico di una famiglia di 3-5 persone. Questo se si considerano i consumi a cui siamo abituati. Ciò non toglie che sia comunque un buon metodo per aiutare sia l’ambiente che le bollette.

I pannelli fotovoltaici da balcone, con la potenza tipica installata e la conseguente energia accumulata in una giornata di sole pieno, possono arrivare ad alimentare allo stesso tempo un PC per circa 2-3 ore, una TV. Ma anche l’aspirapolvere fino a 30 minuti e 8 lampadine a basso consumo. Va da sé che questo sarà evidente sulle bollette.

È altrettanto vero che installare un impianto fotovoltaico da balcone non è gratuito, ma ha un costo. Per un singolo impianto è necessario investire una media di 1500 euro. A questa cifra si aggiungono i costi di manodopera nel caso in cui non si fosse in grado di montarlo in autonomia.

Foto: Shutterstock