Vacanze in Italia, ecco che cos’è davvero Instagrammabile

Extreme ha raccolto i dati che gli utenti postano su Instagram nel raccontare la loro estate italiana. Ecco cosa c'è in cima a quel che è Instagrammabile nel Bel Paese

Ogni anno, in estate, l’Italia diventa la meta preferita di turisti di tutto il mondo che decidono di passare le loro vacanze nel Bel Paese. Ciò che attrae è sicuramente il clima mite, gli splendidi paesaggi, il cibo, la movida e il fatto che tutto questo è decisamente “instagrammabile”. Proprio per questo Extreme, la principale società di Web e Social Media Data Intelligence, ogni anno raccoglie i dati che gli utenti postano su Instagram nel raccontare la loro estate italiana. Così delinea uno scenario di quali sono i luoghi preferiti scelti dai turisti e cosa viene condiviso con la loro community sui social network.

“Analizzare questi dati ci permette di capire quali sono i luoghi del cuore dei turisti ma anche quali sono le aspettative in relazione alle attività da svolgere. Questo report non raccoglie semplicemente dei dati ma ciò che le persone vogliono e le esperienze che si aspettano di vivere una volta arrivati nella loro meta turistica”. Così spiega Riccardo Di Marcantonio, CEO di Extreme.

Le vacanze in Italia

Dall’analisi del report “Instagrammabile Italia 2022” di Extreme, realizzata monitorando oltre 300mila post raccolti tra Giugno e Agosto 2022, si evince che i turisti vengono in Italia per lo più per passare le loro vacanze nei luoghi balneari e in spiaggia (39%). Per poi scoprire le meravigliose città ricche d’arte e di cultura (36%). Solo il 24% dei turisti preferisce la montagna e i paesaggi di campagna.

Italia “instagrammabile”: le preferenze dei turisti

La regione più instagrammabile è la Toscana, ricca sia di splendide spiagge che di luoghi di storia e di cultura italiana. Seguono come le regioni più Instagrammabili di Italia, il Veneto e la Lombardia. Per quanto riguarda le città invece, la più postata su Instagram è Roma, la capitale. A seguire Venezia e Firenze.

In generale durante l’estate 2022, i post legati al tema del turismo postati nel trimestre sono stati maggiormente nel nord Italia (il 40% dei post). Il mese di Agosto è stato quello in cui si sono pubblicate più foto.

