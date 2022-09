Elezioni, su Instagram arrivano gli adesivi “Io voto”

In occasione delle elezioni del 25 settembre Instagram lancia gli adesivi "Io voto" disegnati dall'illustratrice Olimpia Zagnoli

In occasione delle elezioni politiche che si terranno in Italia il 25 settembre 2022, Instagram lancia 3 nuovi adesivi per sensibilizzare le persone sull’importanza del diritto di voto. A partire da oggi 20 settembre e per tutta la settimana, su Instagram sono disponibili tre nuovi adesivi “Io voto”. A disegnare gli sticker è stata la talentuosa illustratrice e artista multidisciplinare, Olimpia Zagnoli. Facendo clic sugli adesivi condivisi nelle Storie Instagram, le persone potranno accedere al sito web del Ministero dell’Interno e ottenere informazioni sulle elezioni.

Gli sticker di Instagram per le elezioni

“Ho contribuito a questo progetto nel tentativo di ricordare a tutti l’importanza del voto e l’ho fatto usando la forma che mi riesce meglio: il disegno. Le immagini che ho scelto sono vivaci e colorate e rappresentano un segno di speranza per il futuro”, ha spiegato Olimpia Zagnoli.

Come si sta preparando Meta alle elezioni

Dal canto suo Meta fa sapere lo sforzo che sta mettendo in campo in vista delle elezioni. In prossimità del grande giorno attiverà dei promemoria per informare le persone e reindirizzarle al sito web del Ministero dell’Interno. Sta inoltre collaborando con le istituzioni competenti in materia elettorale e sta lavorando con fact-checker indipendenti. Questo per aiutare le persone ad accedere a informazioni affidabili sulle elezioni e ridurre la diffusione di disinformazione. Infine ha attivato un Centro operativo virtuale per le elezioni al fine di identificare potenziali minacce in tempo reale e prendere provvedimenti in tempi rapidi.

Foto: Ufficio Stampa Meta

Foto: Shutterstock