Tieni sempre un limone in auto quando viaggi, ecco perché

Avere un limone in macchina quando si affronta un viaggio può rivelarsi molto utile. Ecco spiegato il perché

Siamo sicuri di avere nella nostra auto ciò di cui abbiamo bisogno? Abbiamo controllato di avere un limone, ad esempio? Un limone, in auto? Ebbene sì. Certo quando si viaggia in macchina non è importante ricordarsi solo smartphone, cavi, cavetti e borse. Può rivelarsi molto utile avere anche uno di questi agrumi accanto a noi.

LEGGI ANCHE : >> Camper, il lato green dei viaggi itineranti

Limone in macchina, ecco perché

Il limone, almeno in cucina, sappiamo tutti per che cosa si usa. È ricco di vitamina C, impreziosisce i nostri dolci ma anche il thè alla mattina, solo per fare qualche esempio. Ciò che non tutti sanno, però, è che può aiutare a combattere anche il mal d’auto. Si tratta di un repellente e un ottimo rimedio in caso di nausea e conati di vomito.

Come riporta il sito Greenme.it, sia il succo di limone che, chiaramente, l’olio essenziale possono essere utilizzati per combattere la nausea in macchina. Nel primo caso si può optare per una bottiglietta con del succo o qualche fettina da usare quando se ne sente il bisogno. Basterà anche solo annusare il limone per sentirsi meglio. Una vera manna dal cielo.

Fa bene anche alle donne in gravidanza. L’olio essenziale di questo agrume si è dimostrato particolarmente efficace nell’aromaterapia secondo quanto dimostrato da uno studio clinico.

Non usarlo in questo caso

In ogni caso la causa scatenante della nausea non è sempre legata direttamente al mal d’auto. Anche chi in genere non soffre di cinetosi può riscontrare spossatezza. Ecco perché avere dietro un limone è una soluzione da prendere in considerazione quando si va in auto. Un’avvertenza però. Chi soffre di reflusso gastrico farebbe bene a non prendere il limone visto che potrebbe aggravare il bruciore. In questi casi la cosa migliore da fare è sempre meglio rivolgersi a un medico.

Foto: Shutterstock