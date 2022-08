Gastrite, come riconoscerla e curarla

La gastrite è un disturbo piuttosto comune, ma che spesso con alcuni accorgimenti si può correggere. Ecco che cosa bisogna fare

Sempre di più sono le persone che soffrono di gastrite. Si tratta infatti di un disturbo piuttosto comune che si manifesta principalmente con bruciore e dolore a livello dello stomaco. Le cause possono essere diverse: dall’assunzione cronica di alcuni farmaci, all’infezione batterica da Helicobacter pylori. Anche una dieta poco equilibrata può provocarla.

LEGGI ANCHE : >> Dormire in estate, i trucchi per un buon riposo nonostante il caldo

Gastrite acuta e cronica

La gastrite si può manifestare in forma acuta o cronica. Nel primo caso insorge in relazione a un’alimentazione e a uno stile di vita non corretti. Vi è infatti un abuso di cibi grassi e irritanti e di alcolici oppure di fumo di sigaretta. Ma può dipendere anche da patologie tiroidee o dall’assunzione di FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei). Da non sottovalutare lo stress psicofisico e i traumi.

Quella cronica invece ha un tempo di insorgenza più lento, perdura a lungo e si sviluppa a causa di un’infezione da Helicobacter pylori come riporta Humanitas.it.

I sintomi e come comportarsi

Ma quali sono i sintomi della gastrite? In genere sono gli stessi sia per quella acuta che per quella cronica. Ciò che cambia è la presenza di uno o più sintomi e la loro intensità. Citiamo il bruciore di stomaco, dolore addominale, crampi, scarsità di appetito. E ancora nausea e vomito.

Va da sé che se si soffre di gastrite bisogna rivedere le proprie abitudini alimentari. Meglio fare pasti piccoli e frequenti ed evitare cibi come spezie, alimenti piccanti, fritti e grassi saturi. Così come alcolici, caffè e bibite gassate. Anche lo stile di vita va corretto. Non bisogna fumare, evitare una vita sedentaria e un sonno ridotto e irregolare. L’attività fisica invece ha effetti benefici sia sul processo di digestione, sia sul tono dell’umore perché contribuisce a contrastare lo stress.

Nel caso in cui i sintomi durino più giorni malgrado le modifiche allo stile di vita e all’alimentazione è meglio rivolgersi a uno specialista. Sarà lui infatti a prescrivere eventuali esami di approfondimento.

Foto: Shutterstock