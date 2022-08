Dazn, i consigli per migliorare l’esperienza di visione in vacanza

Per migliorare l’esperienza di visione in live streaming su Dazn anche in vacanza segui questi consigli

Con il fischio d’inizio del campionato Serie A TIM programmato per il 13 agosto, saranno molti gli Italiani pronti a collegarsi a Dazn fuori città, dal mare o dalla montagna, per vivere l’emozioni del grande calcio anche in vacanza. Che sia da smart tv, smartphone, tablet o pc, per prepararsi al meglio alla ripartenza della nuova stagione calcistica e migliorare l’esperienza di visione in live streaming, potrebbe essere utile seguire alcuni suggerimenti.

Aggiorna la app di Dazn e i dispositivi

Aggiornamento delle app e dei dispositivi, quante volte ce ne dimentichiamo? È ora di impostare una sveglia o di attaccare il post-it al frigo. Gli update possono contribuire a migliorare molto le capacità delle piattaforme. Si consiglia di installare tutti gli aggiornamenti proposti da Dazn relativi all’app senza dimenticare quelli dei sistemi operativi dei dispositivi che si usano per guardare la partita.

Controlla la connessione

La velocità di connessione è fondamentale per una migliore visione dei contenuti in live streaming. A che velocità viaggia la tua? Per verificarlo, affidati a un semplice speed test, disponibile gratuitamente attraverso diversi portali online (per esempio: Fast.com, Speedtest.net, Misurainternet.it ). Ricorda che per visualizzare contenuti in live streaming con qualità SD (inferiore a 720p) da smartphone in mobilità, è consigliabile una velocità di connessione di almeno 3.0 Mbps e in HD (720p) di 6 Mbps. Mentre su Smart TV, console, laptop e computer l’ideale sarebbe di almeno 9 Mbpsin HD (720p). Per una visione in Full HD con profilo 1080p, quindi con la massima qualità video su TV, la velocità di connessione raccomandata è di 16 Mbps.

Anche la tipologia di connessione è fondamentale. Per usufruire di una migliore visione dei contenuti in live streaming su dispositivi mobili è preferibile optare per il 4G e, se possibile, il 5G. In questo modo avrai una qualità di connessione migliore e soprattutto più stabile.

La banda a disposizione potrebbe essere più limitata se utilizzi Wi-Fi pubblici, perché si effettua una “condivisione” tra utenti connessi alla stessa rete. Questo potrebbe causare un sovraccarico con possibili rallentamenti nella visualizzazione dei contenuti.

Controlla che non ci sia troppo “traffico”

Smartphone, tablet, smart TV, pc, console. Si è sempre più connessi e le reti domestiche sono spesso affollate di dispositivi che a volte nemmeno usiamo. Prima del match della tua squadra del cuore su Dazn, si consiglia di scollegare quelli non necessari per vedere la partita in tranquillità e di assicurarsi che non siano in corso attività come gaming online o download di file pesanti.

Se possibile, accertati che il dispositivo con cui guardi il match non sia molto lontano dal router Wi-Fi. Questo potrebbe implicare una maggiore dispersione di segnale dovuta alla distanza, appunto, o a eventuali ostacoli (come muri e soffitti). Se tra il dispositivo e il router Wi-Fi c’è tanta distanza, un ripetitore ti consentirà di migliorare la connessione e quindi la visione.

Una rete cablata, rispetto a una wi-fi, ti permette di avere una dispersione minore del segnale. Con un cavo ethernet riuscirai a ottimizzare la velocità di download dei dati della rete e migliorare la qualità di visione della partita.

Cosa fare prima della partita su Dazn

Il prepartita è importantissimo: prima di stappare una birra in attesa del calcio di inizio, prova ad accedere all’app di Dazn qualche minuto prima del match. A fine visualizzazione, ricordati di chiudere l’applicazione senza fare logout, sarà più veloce quando la riaprirai e non servirà inserire le credenziali!

Hai verificato che il tuo metodo di pagamento sia ancora valido? Anche questo passaggio è molto importante. Per non farti cogliere “in fuori gioco” controlla in anticipo che i dati della tua carta siano ancora validi, così da non perdere tempo prima dell’inizio del match. Accedendo nella sezione dedicata del tuo account, potrai comodamente controllare che il metodo di pagamento inserito sia ancora valido e non in scadenza.

La visione all’estero

Dazn ti fa compagnia anche all’estero. Grazie alla portabilità transfrontaliera che ti verrà attivata in automatico esclusivamente se hai inserito un metodo di pagamento in fase di registrazione al servizio, potrai continuare ad accedere ai contenuti in live streaming del tuo paese, purché tu rimanga all’interno dell’Unione Europea. Se invece andrai in vacanza fuori dall’UE, ma comunque in un paese in cui DAZN è presente, potrai vedere i contenuti disponibili di quel paese, assicurandoti che nella sezione “il mio account” la lingua sia l’inglese.

E il roaming? Niente paura. Fino al 2032 potrai navigare su internet dall’estero con la stessa qualità e velocità di connessione del tuo paese, se le condizioni di rete lo permettono.

Foto: Shutterstock