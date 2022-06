Galactic Park, a Milano il festival dedicato allo spazio

Galactic Park si svolgerà il 24 settembre 2022 al Civico Planetario "Ulrico Hoepli" di Milano e nei giardini Indro Montanelli appena fuori dalle porte del Planetario.

Nel centenario della nascita di Margherita Hack, arriva Galactic Park, il festival dedicato a tutti gli appassionati di astrofisica, astronomia ed esplorazione spaziale. Il festival si svolgerà il 24 settembre 2022 al Civico Planetario “Ulrico Hoepli” di Milano e nei giardini Indro Montanelli appena fuori dalle porte del Planetario. Una giornata dedicata all’Universo e alle tecnologie che ci permettono di studiarlo ed esplorarlo.

LEGGI ANCHE : >> Educazione all’oceano: perché è importante inserirla nei programmi scolastici

Che cos’è Galactic Park

In questi anni è in corso una vera e propria nuova corsa allo spazio, che coinvolge molti e diversi protagonisti con un solo obiettivo: conoscere ed esplorare l’universo. Galactic Park è un festival organizzato da LOfficina del Planetario e alcune delle maggiori realtà divulgative attive nel settore spaziale. L’obiettivo è raccontare, informare e coinvolgere la collettività in questi cambiamenti epocali.

Le divulgatrici e i divulgatori si daranno il cambio in cinque spettacoli all’interno del Planetario. Si spazierà dall’astrofisica pura all’esplorazione spaziale, raccontando le incredibili tappe che ci hanno portato alle conoscenze attuali sull’Universo. Il tutto senza dimenticare le narrazioni fantascientifiche che si ispirano proprio a quelle scienze dell’universo.

Gli ospiti

L’evento prevede la partecipazione di alcune delle più grandi realtà di divulgazione che il panorama offre al momento, come Link4Universe e Chi Ha Paura del Buio?. Ma anche Astrospace.it, Cronache dal Silenzio, Astronuts, PhysicalPub, LaRete, The Critical Martian e Nane Brune. Saranno anche presenti i noti divulgatori scientifici Adrian Fartade e Luca Perri, che narreranno le idee, le vite e le vicende delle persone che hanno fatto progredire la nostra conoscenza del cosmo nello spettacolo “Astrobio – Storie di persone e di idee”.

I Galactic Point

Contemporaneamente e tra uno spettacolo e l’altro, nei giardini Indro Montanelli appena fuori dal Planetario saranno presenti numerosi Galactic Point!. Si tratta di punti di ritrovo in cui i divulgatori e le divulgatrici di Galactic Park saranno a disposizione per chiacchierare di spazio. Ma anche raccontare novità, curiosità e prospettive riguardo l’esplorazione spaziale e le scienze astronomiche. Spazieranno dall’astronautica, con l’ausilio di modellini di razzi stampati in 3D, alla geologia planetaria, passando per una vera e propria ricostruzione in scala del Sistema Solare e della Via Lattea. Associazioni di astrofili contribuiranno all’evento con un parco di telescopi per l’osservazione solare.

Come partecipare

L’appuntamento è per sabato 24 settembre a partire dalle ore 14:00, il programma completo è consultabile sui siti web www.galacticpark.it e www.lofficina.eu .

Per assistere ai talk che si svolgeranno all’interno del Planetario è necessario acquistare i biglietti in prevendita online su booking.lofficina.eu oppure in biglietteria in atrio fino a esaurimento posti.

Foto: Press Play Comunicazione