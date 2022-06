Sound Sensation, il festival per persone con impianti cocleari

MED-EL presenta il Festival "Sound Sensation", il più grande evento musicale dedicato alle persone con impianto cocleare.

MED-EL presenta il Sound Sensation Music Festival, il più grande evento musicale di sempre, pensato per la community dei portatori di impianto uditivo. Il festival sarà trasmesso online in tutto il mondo dal 6 all’8 ottobre. Un’occasione unica sia per artisti di fama internazionale che per utenti di IC appassionati di musica e canto per esibirsi.

Verranno inoltre presentate le ultime novità riguardo agli studi scientifici e pratiche di riabilitazione su musica, perdita dell’udito e impianti per l’udito.

Grazie al continuo progresso tecnologico, oggigiorno gli impianti cocleari e le protesi impiantabili consentono agli utenti di ritrovare la gioia nell’ascoltare la musica, e anche di tornare a suonare.

Che cosa aspettarsi dal Sound Sensation Music Festival

Sound Sensation sarà il loro palcoscenico. Il programma del Sound Sensation Music Festival sarà interessante per tutti, dagli esperti dell’udito al pubblico presente.

Per i professionisti dell’udito, verrà trasmesso uno Speciale Sound Sensation sulla musica. Si tratteranno temi di natura tecnica, come il fitting, l’assistenza clinica e la riabilitazione musicale e i suoi benefici.

Le iniziative

Tante iniziative per gli spettatori interessati all’ascolto della musica e alla riabilitazione musicale. Workshop interattivi per genitori, utenti di impianti e specialisti della riabilitazione; brevi concerti giornalieri con esibizioni musicali. Un evento “Best Of” con un’ampia varietà di attività musicali per gli utenti MED-EL.

Il Festival culminerà nel Grand Finale, trasmesso da Vienna, in cui gli utenti MED-EL si esibiranno insieme ad affermati musicisti. Durante la serata finale sarà presentato l’evento Virtual Voices and Band, la più grande performance musicale virtuale al mondo in cui i protagonisti saranno portatori di impianti uditivi.

Come partecipare alla Virtual Voices and Band

Come è possibile partecipare alla Virtual Voices and Band? Tutti gli utenti di impianti uditivi sono invitati ad unirsi a questo progetto. Basta registrare una performance vocale o strumentale dell’Inno alla Gioia di Beethoven e seguire le istruzioni sul sito entro il 31 luglio 2022. MED-EL raccoglierà tutti i contributi individuali per creare una band composta da centinaia di membri.

Foto: Shutterstock