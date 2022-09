M&M’S lancia Purple, il personaggio dell’inclusività

M&M'S amplia la propria squadra con l'introduzione di un nuovo personaggio: Purple, studiato per rappresentare l'accettazione e l'inclusività

Per la prima volta in dieci anni, M&M’S ha deciso di ampliare la propria squadra con l’introduzione di un nuovo personaggio e portavoce. Si tratta di Purple. Studiato per rappresentare l’accettazione e l‘inclusività, il nuovo membro è “noto per la sua convinta espressione di sé”.

Chi è Purple

Secondo i produttori di M&M Mars, la profonda consapevolezza di sé, l’autenticità e la fiducia sono le forze trainanti dietro il fascino e la natura eccentrica di Purple. Si unisce al cast dei personaggi di M&M’S, a cui è stato data una rinfrescata con look aggiornati e personalità più sfumate lo scorso gennaio.

L’impegno di M&M’S Mars per l’inclusività

“Mars è entusiasta di presentare al mondo il nuovo membro del cast di personaggi di M&M’S. C’è così tanto nel nostro nuovo portavoce con cui le persone possono relazionarsi e apprezzare. Inclusa la sua volontà di abbracciare il suo vero sé. Il nostro nuovo personaggio ci ricorda di celebrare ciò che ci rende unici”, ha affermato Jane Hwang, Global Vice President di Mars Wrigley.

“La nostra storia di intenti è appena iniziata e l’introduzione del nostro nuovissimo portavoce di M&M’S è il prossimo capitolo, poiché il marchio continua a deliziare i fan con il divertimento in un modo che solo M&M’S può fare”.

Il debutto musicale di Purple

Per celebrare il debutto mondiale, Purple sta sfruttando il potere della musica per mostrare la sua individualità. Lo fa con l’uscita del suo primo singolo musicale e relativo video. Il debutto musicale intitolato “I’m Just Gonna Be Me” presenta il talento della sassofonista Grace Kelly, i maestri di danza e coreografia Devin Santiago e Colo Cag. E ancora il celebre cantante lirico Anthony Roth Costanzo e le apparizioni speciali del resto della troupe di M&M’S. Ovvero rosso, giallo, arancione, marrone, blu e verde.

I fan possono visitare M&M’S Purpose – For All Funkind per saperne di più sul gruppo di creatori con cui M&M’S ha collaborato per produrre “I’m Just Gonna Be Me”.

Il sostegno all’arte inclusiva

Nell’ambito dell’M&M’S FUNd, un’iniziativa globale volta a monitorare l’impatto del marchio sulla sua missione di aumentare il senso di appartenenza di dieci milioni di persone entro il 2025, “I’m Just Gonna Be Me” sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale, e sosterrà arti e intrattenimento inclusivi. Per ogni stream, verrà fatta una donazione di un dollaro (fino a 500mila dollari) a Sing for Hope. Si tratta di un’organizzazione no-profit che sfrutta il potere delle arti per portare speranza, connessione e scopo a milioni di persone in tutto il mondo attraverso la musica.

Foto: Youtube