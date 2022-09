Difesa personale: corsi gratuiti a Milano e Monza

Un corso di difesa personale gratuito patrocinato dal Comune di Milano, da tutti i 9 Municipi di Milano e dal Comune di Monza

Un corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti, organizzato dai City Angels e patrocinato dal Comune di Milano, da tutti i 9 Municipi di Milano e dal Comune di Monza. Il corso, giunto alla sesta edizione, è tenuto da uno che conosce molto bene la materia: Mario Furlan. È il fondatore dei City Angels e creatore del Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica.

LEGGI ANCHE : >> Ikea, una raccolta di materiale scolastico per Mamme a Scuola Onlus

Difesa personale: che cos’è il Wilding

“Il Wilding è una difesa personale diversa dalle altre perché non si concentra su tecniche da memorizzare, bensì su principi da interiorizzare” spiega Furlan. E aggiunge: “Il Wilding è la difesa personale che risveglia il tuo istinto di sopravvivenza. E si basa sulle 2P: psicologia e prevenzione”. Il Wilding è per questo l’autodifesa che imparano i City Angels nel loro corso di formazione.

Il corso di difesa personale è interattivo, dura circa 90 minuti e verrà ripetuto in ciascuno dei Municipi. Sarà divertente: ci si improvviserà borseggiatori, scippatori e bulli, per calarsi nella mente del delinquente e per osservare le reazioni delle “vittime”.

Gli appuntamenti

Il corso si svolgerà all’aperto, nelle seguenti date:



SABATO 17 SETTEMBRE



– dalle 15 alle 16:30, Municipio 1: Giardini Montanelli, presso il

monumento a Montanelli



– dalle 17 alle 18:30, Municipio 2: Giardino Cassina de Pomm, ingresso

da via Melchiorre Gioia



DOMENICA 18 SETTEMBRE



– dalle 11 alle 12:30, Municipio 3: Giardini di piazzale Gobetti



– dalle 15 alle 16:30, Municipio 4: Giardino pubblico Nervesa, via

Nervesa 21



– dalle 17 alle 18:30, Municipio 5: Viale Tibaldi 45, davanti al

Consiglio di Zona 5



SABATO 24 SETTEMBRE



– dalle 15 alle 16:30, Municipio 6: Parco Don Giussani (ex Parco

Solari), via Solari ang. via Modestino, davanti a Mood Caffé



– dalle 17 alle 18:30, Municipio 8: Giardino dei Giusti, via Cimabue

angolo via Isernia



DOMENICA 25 SETTEMBRE



– dalle 11 alle 12:30, Municipio 7: Piazza Axum, giardini Helenio

Herrera



– dalle 15 alle 16:30, Municipio 9: Via Taccioli 31 (Affori), presso la

sede dei City Angels



SABATO 1 OTTOBRE



– dalle 15 alle 16:30, Monza: piazza Roma, davanti all’Arengario

La presenza di Jo Squillo

In occasione del primo appuntamento, quello del 17 settembre alle 15 ai Giardini Montanelli, sarà presente la testimonial dell’iniziativa, la cantautrice, presentatrice televisiva e attivista per i diritti delle donne Jo Squillo. Alle ore 15 lei, Mario Furlan e il Presidente del Municipio 1, Mattia Abdu, daranno il via ufficiale al corso e faranno la foto di rito insieme con i partecipanti. Ciascun appuntamento verrà introdotto dal Presidente del Municipio o da un suo rappresentante.

Come partecipare

Per il massimo realismo, si verrà al corso di autodifesa con gli abiti che si indossano tutti i giorni. “Vanno bene anche le scarpe con il tacco, la gonna stretta e la giacca e cravatta, perché dobbiamo saperci difendere vestiti così come siamo in quel momento” spiega Furlan.



“Mi aspetto che anche quest’anno partecipino molte donne, persone sopra i 40 anni e ragazzini” dice Mario Furlan. Perché “il Wilding è più mentale che fisico. Pertanto, è l’ideale per chi, pur non essendo particolarmente forte o agile, vuole comunque imparare un metodo efficace per difendersi”.



Per partecipare basta scrivere a info@wildingdefense.com. Ciascuna lezione è a numero chiuso (massimo 30 persone).

Foto: Shutterstock