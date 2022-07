Emergency, 19 fotografi per l’Afghanistan

Torna dal 1° luglio al 18 agosto l’iniziativa di Ishkar per raccogliere fondi e sostenere gli ospedali di Emergency in Afghanistan.

19 fotografi di fama internazionale di nuovo insieme per l’Afghanistan. Torna così dal 1° luglio al 18 agosto l’iniziativa di Ishkar per raccogliere fondi e sostenere gli ospedali di Emergency in Afghanistan. Come? Tramite la vendita online di scatti d’autore su un Paese tormentato dalla guerra da oltre quarant’anni.

I fotografi coinvolti

Tra i fotografi pluripremiati della collezione, ci sono Steve McCurry, icona della fotografia contemporanea, Lorenzo Tugnoli, premio Pulitzer 2019 e World Press Photo 2019 e 2020. Rena Effendi che, negli anni, ha prodotto numerosi lavori sui giovani, dal Cairo a Kabul, esponendo anche alla Biennale di Venezia.

E ancora Andrew Quilty, Emily Garthwaite, Solmaz Daryani, Farshad Usyan, Charles Thiefaine, Matthieu Paley, Levison Wood. Oriane Zerah, Lynzy Billing, Victor Blue, Rodrigo Abd, Mariam Alami, Zahra Khodadadi. Elise Blanchard, Francesca Tilio, Matthieu Paley, Glen Wilde e Michael Christopher Brown.

“La fotografia ha la capacità di ispirare, evocare memorie e aiutare ad avvicinarci a questioni complesse in tutto il mondo. Questa è un’occasione per riflettere sulla bellezza di Paesi come l’Afghanistan, senza trascurare le criticità che devono affrontare.” spiega la fotografa Emily Garthwaite.

Il lavoro di Emergency in Afghanistan

L’Afghanistan sta attraversando una profonda crisi economica e sociale, aggravata da una torrida siccità e dalle conseguenze di decenni di guerra. Queste hanno fatto precipitare tre quarti dei 40 milioni di afgani in grave povertà.

L’attenzione del mondo si è spostata altrove, ma Emergency continua a svolgere il suo lavoro nel Paese come fa da 23 anni. Lo fa curando più di sette milioni di persone nei centri medico chirurgici di Kabul, Lashkar-Gah e Valle del Panshir, nel centro di maternità di Anabah. Così come nei 44 Centri sanitari e Posti di primo soccorso dislocati in diverse aree remote del Paese.

Nonostante le circostanze estremamente difficili in cui opera, Emergency continua a fornire assistenza sanitaria senza discriminazioni. Per questo motivo tutti i profitti della vendita saranno devoluti al lavoro di Emergency Afghanistan.

Come acquistare le fotografie

Le fotografie saranno in vendita su www.ishkar.com. Per maggiori informazioni contattare explore@ishkar.com. Le stampe fotografiche saranno realizzate su carta Fuji Flex 310 gsm di alta qualità. Ogni stampa è firmata con una certificazione di autenticità, anche in soluzione NFT.

Foto: Charles Thiefaine via Ufficio stampa Emergency