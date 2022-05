I nuovi miliardari: ingressi nella top ten dei più ricchi del mondo

Ci sono pure nomi noti come quello di Rihanna nella lista dei nuovi miliardari stilata da Forbes. E pure un italiano.

Anche i ricchi piangono, ma fino a un certo punto. Malgrado pandemia, guerra e recessione economica, diverse personalità sono riuscite ad imporsi come i nuovi miliardari. A stilare la classifica annuale ci pensa come sempre Forbes, che fa saere come nell’ultimo anno siano diventate miliardarie 236 persone. Vediamo alcuni degli ingressi eccellenti in questa prestigiosa classifica.

LEGGI ANCHE >> COME ELEN MUSK CAMBIERA’ TWITTER

Dalla Cina una valanga di nuovi miliardari

A produrre più nuovi miliardari di tutti è stata la Cina, nonostante la repressione tecnologica attuata dal suo governo. Tra questi ci sono Chris Xu, fondatore di Shein, il colosso del fast fashion preferito della Gen Z, e il professore di ingegneria Tang Xiao’ou.

Ha 74 anni ed è il più ricco di Taiwan: parliamo di Zhang Congyuan, fondatore del produttore di scarpe Huali Industrial, che produce calzature per dozzine di marchi celebri.

I nuovi Paperoni di USA e India

Anche gli USA hanno partorito non pochi nuovi miliardari, come il 28enne Gary Wang, cofondatore e chief technology officer dell’exchange di criptovalute FTX.

In India segnaliamo la self-made woman Falguni Nayar che ha lanciato la linea di bellezza e moda Nykaa.

LEGGI ANCHE >> PER CAMBIARE VITA QUESTE SONO LE CITTA’ GIUSTE

Nuovi miliardari: da Rihanna al proprietario di OnlyFans

A proposito di donne non possiamo non nominare Melinda French Gates, l’ex moglie di Bill Gates di Microsoft e la popstar Rihanna. Grazie alla sua linea di cosmetici Fenty Beauty e di lingerie Savage X Fenty, le Barbados sono entrate per la prima volta in questa classifica.

Tra i nuovi miliardari, poi, ricordiamo altri nomi dell’industria dell’intrattenimento. Figurano infatti il regista de ‘Il Signore degli Anelli’ Peter Jackson e Leonid Radvinsky. Il suo nome forse potrebbe dirvi poco, ma è il proprietario di maggioranza del servizio di abbonamento ai contenuti OnlyFans.

Una new entry tutta italiana

In questo elenco figura anche un italiano. Si tratta di Giuseppe Crippa, 86 anni, che ha debuttato nella lista di quest’anno 30 anni dopo aver fondato Technoprobe nel suo garage. L’azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica con sede a Cernusco Lombardone è stato quotata in borsa su Euronext Milano a febbraio.

Foto: Shutterstock