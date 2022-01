Caro bollette, trucchi per risparmiare energia

L'anno nuovo si apre nel segno di bollette più care, ma con questi accorgimenti si può risparmiare qualcosa

Il 2022 non parte col piede giusto per le tasche degli Italiani. Ci attende infatti un caro bollette che va a gravare sulla situazione economica di tante famiglie già compromessa dalla pandemia. Intanto il Governo ha aumentato di un miliardo le risorse proprio per far fronte a questi rincari.

Giovanni Perrone, amministratore delegato di Acel Energie, fa sapere: “Il problema è determinato dai primi tre mesi del 2022 in cui avremo prezzi altissimi. Poi da primavera scenderanno un po’, tuttavia resteranno comunque a livelli alti (130 €/MWh l’energia elettrica e 50 c€/mc il gas)”, come riporta Ilgiorno.it.

Caro bollette, i trucchi per risparmiare

Contro il caro bollette diventano allora utili alcuni consigli. Si tratta di trucchetti semplici e quasi sempre gratuiti da adottare per arrivare a risparmiare qualcosa sul risultato finale.

Innanzitutto è importante tenere puliti il forno, ferro da stiro e lavatrice. Residui di cibo, sporco e calcare ne aumentano i consumi. È bene adoperare lavatrice, lavastoviglie, frigo e freezer a pieno carico in modo che l’efficienza sia massima.

Il frigorifero è l’elettrodomestico che consuma di più perché sempre in funzione. Allora alziamo la temperatura a 5°C, prendiamo tutti in una volta gli ingredienti per cucinare, non inseriamo cibi ancora caldi e inseriamo invece i cibi da scongelare.

Per arginare il caro bollette è buona cosa rimandare lavastoviglie e lavatrice alla sera e al weekend se si dispone di un contratto con prezzi differenziati per fascia oraria. Si possono usare lampadine a basso consumo per la casa: nelle lampadine tradizionali solo il 10-15% dell’elettricità consumata viene resa in luce, il resto viene trasformato in calore.

Chi ha un giardino può ricorrere a luci automatiche che si attivano con sensori di movimento o lampade a energia solare che si caricano di giorno e illuminano di notte.

Investimenti intelligenti

Infine è intelligente investire in elettrodomestici a basso consumo. Non è una spesa da poco, ma ha un ritorno immediato già nella prima bolletta. Se si dispone di un bel gruzzolo è bene installare un impianto fotovoltaico sul tetto. Si tratta del migliore investimento che si possa fare oggi, con i prezzi alti dell’energia e gli sgravi fiscali.

Foto: Shutterstock