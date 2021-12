Mascherine FFP2 non bastano, infezione anche dagli occhi

In questa fase così delicata ci sono situazioni in cui nemmeno le FFP2 ci proteggono del tutto dalla possibilità di contagio

E se nemmeno le mascherine FFP2 fossero sufficienti per arginare l’attuale ondata di Covid dovuta alla variante Omicron? Stando alle parole di Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società italiana sistema 118 sarebbe proprio così.

Perché non bastano più le chirurgiche

Raggiunto da Adnkronos Salute, come riporta Today.it, Balzanelli ha spiegato: “Non è più tempo di mascherine chirurgiche con le varianti. Per noi la mascherina FFP2 deve essere obbligatoria ovunque perché la chirurgica protegge gli altri da noi stessi, ma lascia noi non protetti dagli altri e visto che purtroppo molti non la portano la chirurgica non serve, è un colabrodo per il virus”.

Forse non bastano nemmeno le mascherine FFP2

A quanto pare ci sono condizioni in cui nemmeno le mascherine FFP2 bastano per evitare il peggio. “In particolari condizioni non basta nemmeno la FFP2 – avverte Balzanelli – Se noi ci troviamo in una condizione in cui non è possibile rispettare le distanze interpersonali di sicurezza, come quando ci si trova schiacciati in autobus, in metropolitana oppure ogni qualvolta ci stia parlando qualcuno che non porta la mascherina abbiamo la necessità di proteggere anche gli occhi indossando un paio di occhiali (meglio se a tenuta come quelli del calcetto). E questo – spiega il presidente del Sis 118 – perché i recettori Ace che sono quelli a cui si lega il virus tramite la proteina spike, sono numerosissimi a livello di congiuntive, cornea e lacrime”.

Infezione anche dagli occghi

“Quindi – conclude Balzanelli – se di fronte a noi si mette a parlare un soggetto positivo senza mascherina e io ho soltanto la FFP2, la colonna di aria espirata dal soggetto positivo va a finire nel mio occhio e le particelle virali sospese nell’aerosol prodotto vanno a legarsi con i miei recettori Ace e mi infetto attraverso l’occhio”.

Insomma, questo virus trova sempre la strada per venirci a disturbare. Ecco perché è importante che tutti indossiamo mascherine FFP2 in questa fase così delicata.

