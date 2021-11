Come scoprire se sei una persona stabile e serena: i Big Five

Secondo la teoria dei ‘Big Five’ se hai almeno quattro di queste cinque caratteristiche significa che sei una persona felice.

Alcuni studiosi hanno individuato alcuni tratti che segnalano se una persona è stabile psicologicamente o meno. Pubblicata sul ‘Journal of Personality and Social Psychology’, la teoria dei Big Five definisce cinque caratteristiche della personalità. Ovvero: estroversione/introversione, gradevolezza/sgradevolezza, apertura/chiusura mentale, coscienziosità/negligenza, nevroticismo/stabilità emotiva.

Partendo da questi tratti psicologici, è stato valutato quali fossero quelli appartenenti ai soggetti in uno stato di benessere psicologico. Stando ai risultati, sono quattro le caratteristiche che indicano una condizione di serenità interiore . Eccole di seguito, come indicate da greenme:

Apertura ai sentimenti

Emozioni positive

Gradevolezza e sincerità nel rapporto con gli altri

Scarso nevroticismo

Chi possiede queste caratteristiche è risultato vivere con maggiore serenità e ottimismo, meno ostilità e aggressività. Tra numeri e realtà resta, comunque, un ampio divario e proprio per questo lo studio e la teoria dei Big Five non convincono del tutto. In fondo l’equilibrio resta qualcosa di difficile e prezioso che ognuno deve trovare da sé.

