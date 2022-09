La razza del cane è rivelatrice del carattere del suo padrone

Secondo un veterinario popolare su Tik Tok la razza del cane può dire molto della personalità del suo padrone

Cani e padroni si somigliano. Chissà quante volte abbiamo sentito dire questa frase. Può apparire come un luogo comune, eppure molte volte quando ci imbattiamo per strada in un cane con il proprio amico umano notiamo davvero delle somiglianze. Fisiche, in primo luogo. Ma a quanto pare i tratti comuni sarebbero anche caratteriali. Sì, perché quando un padrone sceglie il proprio amico a 4 zampe, lo fa in base a un rapporto empatico che non si può spiegare. La magia, proprio come tra amici o amanti, è tutta lì, in quello sguardo che ci si scambia e in quelle sensazioni a pelle che ci spingono verso l’altro.

Le rivelazioni del veterinario di Tik Tok

Secondo quel che dice un veterinario americano, che si chiama Adam Christman, la razza del cane può dire molto della personalità del suo padrone. Adam ne parla in un video diventato piuttosto famoso su Tik Tok. “Se hai il Golden Retriever probabilmente sei molto amichevole e sei la persona che se lascia una festa, si dice – ‘Dove è andata?’ e non ‘Grazie a dio se ne è andata’”. Il veterinario che ama i social prosegue con gli esempi: il proprietario del Carlino ha un grande senso dell’umorismo, mentre se si parla di un Pastore Tedesco allora si è molto affidabili e protettivi.

A ogni cane (e padrone) il proprio carattere

A sorpresa, invece, se hai un Husky o un Alaskan Malamute, secondo Adam, “ami la vita all’aria aperta e sei atletico, ma il dramma tende a seguirti”. E infine il Pit Bull? Spesso viene raffigurato come cane dal quale girare alla larga. La realtà invece sarebbe un’altra. “Potresti avere un guscio duro all’esterno, ma indovina un po’? Sei così tenero all’interno… I tuoi amici probabilmente ti definiscono come la persona più dolce e gentile che conoscano, ma anche un idiota!” conclude Christman. Presunte somiglianze a parte, ciò che conta è che tra umano e amico a 4 zampe ci sia amore.

Foto: Shutterstock