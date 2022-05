‘La Strabassotti 2022’, al parco di Monza torna la marcia dedicata agli amici bassotti

Dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria torna domenica 5 giugno la marcia podistica non competitiva 'La Strabassotti' della Cuor di Pelo Onlus.

Appuntamento domenica 5 giugno 2022 con ‘La Strabassotti’, terza edizione della marcia podistica non competitiva della Cuor di Pelo Onlus. Una passeggiata all’interno del parco di Monza con bassotti provenienti da tutta Italia e non solo. L’evento patrocinato dal comune di Monza avrà al taglio del nastro anche il sindaco di Concorezzo, comune di residenza dell’Associazione.

LEGGI ANCHE : >> Hai una tartaruga in casa? Cosa devi fare per non rischiare

Il ritorno della Strabassotti

‘La Strabassotti’ nelle passate edizioni con più di mille partecipanti e la partecipazione di alcuni bassotti arrivati da molto lontano, ha sancito la sua internazionalità.



Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria, torna l’evento grazie al “cuore” dell’Associazione Cuor di Pelo. Questa da anni si dedica con passione e determinazione al recupero, alla cura e all’affido di bassotti in difficoltà.

La parola al Presidente

Dichiara Sandro Nigro, presidente dell’Associazione: “Questa Strabassotti, nata quasi per caso, ha superato di gran lunga le nostre aspettative. L’abbiamo sognata e pensata, come una manifestazione che potesse coinvolgere quante più persone possibili. Una giornata dedicata ai nostri bassotti, che sono curiosi, buffi come cartoni animati, dotati di una sensibilità speciale. La passeggiata all’interno del Parco di Monza sarà l’occasione per incontrarsi e confrontarsi, in quello che di fatto è l’attività importante che la nostra associazione svolge tutto l’anno. Colgo l’occasione, come presidente, di ringraziare tutti coloro che ci sostengono e a tutti coloro che anche quest’anno decideranno di camminare con noi all’insegna della condivisione con i nostri piccoli amici. Un’edizione importante, un vero respiro, una boccata di ossigeno, per poter guardare avanti e continuare ad essere di aiuto a tutti i bassotti in difficoltà, dopo due anni in cui abbiamo, evidentemente, fatta tanta fatica”.

Le iscrizioni per la Strabassotti

Le iscrizioni si apriranno domenica 5 giugno a partire dalle ore 8.30 presso lo stand dell’associazione Cuor di Pelo situato di fronte a Villa Mirabello, in via Mirabello – traversa di Viale Cavriga. Per partecipare, viene richiesta una piccola donazione con la quale per i primi mille ci sarà il pettorale, il papillon per il bassotto e la bandierina della pace. Per tutti, tanti gadget offerti dalle aziende che saranno presenti alla manifestazione. Charity partner la prestigiosa rivista ‘Quattro zampe’ che omaggerà una copia della rivista a tutti i partecipanti.



Al taglio del nastro, alle ore 11.00, che darà il via alla passeggiata, anche quest’anno ci sarà una madrina d’eccezione: Maria Luisa Cocozza, conduttrice de ‘L’arca di Noè’, in onda su Canale 5.



A scortare l’allegra “Banda Bassotti”, l’Associazione Costumi Medioevali e il Corpo Musicale di Villasanta per aprire la manifestazione sulle note dell’inno d’Italia e l’associazione ABC DOG TEAM A.S.D, centro di educazione, formazione e cultura cinofila che intratterrà i bassotti partecipanti con dei giochi di “ricerca olfattiva ludica”. Nel parco saranno presenti tante associazioni di settore a sottolineare come insieme si possa davvero fare rete all’insegna della cooperazione.

Foto: Ufficio stampa 361 Comunicazione