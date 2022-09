Roofus, la startup che semplifica la vita degli amanti dei cani

Per agevolare sempre più il rapporto proprietario-cane, nasce Roofus, la realtà che mira a fornire servizi di hospitality per cani a 360°. Roofus è una startup in ambito pet-technology che attraverso due servizi principali, le Cucce Smart e la piattaforma di booking per Dog Sitting, supporta i proprietari di cani. Li aiuta infatti a gestire al meglio e in maniera consapevole le esigenze dei propri quattrozampe.

Le cucce smart di Roofus

“L’idea delle cucce smart per cani è nata dopo aver assistito a una situazione piuttosto spiacevole qualche mese fa. Mi trovavo nel parcheggio di un grosso supermercato quando, insieme ad altri clienti, mi sono accorto che un cane chiuso in macchina stava soffrendo per il troppo caldo. Nell’agitazione generale uno di noi ha preso coraggio e scelto di rompere il finestrino per salvare il cucciolo. Ma proprio in quel momento ho pensato a quanto fosse necessario creare una soluzione che potesse mettere in sicurezza i nostri amici pelosi mentre i proprietari fanno la spesa. Ho sfruttato il know how di una mia precedente esperienza per progettare e costruire una Cuccia Smart a misura di cane e utilizzabile da tutti tramite App”. Così spiega Nicolas Montonati, fondatore di Roofus.

Come funzionano le cucce smart

Con l’idea di creare un servizio alla portata di tutti, Roofus ha scelto di rendere l’utilizzo di tutte le Cucce Smart gratuito per i proprietari di cani. Ciò ha attirato l’attenzione di numerosi brand, che hanno scelto di collaborare con Roofus per migliorare il rapporto tra persone ed animali. E che vogliono aiutare a mantenere questo servizio gratuito per tutti.

Per utilizzare le Cucce Smart al proprietario viene richiesto di scaricare gratuitamente un’applicazione che gli permetterà di controllare che l’interno della cuccia sia in condizioni ottimali. Ma anche di regolare il sistema di aerazione e di vedere il proprio cane da una “Puppy Cam”. Alla fine di ogni sessione riceve una cartolina che riporta in maniera precisissima il peso del proprio cane.

Ogni Cuccia Smart è installata al riparo dal sole all’ingresso dei supermercati. Questo, insieme al sistema di ventilazione intelligente, garantisce una temperatura interna sempre ideale, a prescindere dal clima esterno.

Roofus e il dog sitting

Non solo cucce: con l’obiettivo di fornire un servizio a 360°, Roofus è anche titolare di una piattaforma dove è possibile prenotare servizi di “Family Dog Sitting” casalingo, in stile AirBnB, ma per i nostri amici cani. All’interno della piattaforma i dog sitter possono iscriversi gratuitamente, inserire le proprie certificazioni, indicare la propria tariffa e segnalare le proprie disponibilità di giorno e orario senza vincoli.

Il team Roofus controlla ogni singolo Sitter che richiede di essere presente in piattaforma, al fine di assicurare un elevatissimo livello di professionalità. Infatti, nei primi mesi di attività sono pervenute oltre 6000 richieste di adesione, di cui soltanto 1000 sono state accettate.

I proprietari di cani a loro volta possono valutare i profili dei Dog Sitter disponibili, in base alle proprie esigenze, scegliere quale dog sitter preferiscono in base alle proprie esigenze e prenotare il servizio in pochi passaggi.

Foto: ufficio stampa Startup Geeks