3Bee e la seconda edizione di Call for Impactability: chi sono i finalisti

Venerdì 24 giugno a Milano la finale di Call for Impactability di 3Bee, che premia innovazione e cambiamento.

3Bee, startup innovativa che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api, scalda i motori per la seconda edizione della Call for Impactability. Una call for ideas aperta a tutti, per finanziare idee di impatto basate sui principi di sostenibilità, circolarità ed equità. Grandi partner d’eccezione, 6.500 euro di montepremi e fino a 50.000 euro di investimento. Il tutto per premiare innovazione e cambiamento. L’evento finale di premiazione dei migliori progetti si svolgerà Venerdì 24 Giugno a Milano e sarà possibile seguirlo on line su tutti i canali di 3Bee.

Che cos’è Call for Impactability

Call for impactability è il primo contest aperto a tutti e volto all’individuazione dei migliori progetti in ambito della sostenibilità. L’obiettivo è di valorizzare il talento e le migliori idee per un futuro sempre migliore e più sostenibile.

In questa seconda edizione i talenti dovranno presentare idee e progetti in grado di generare un impatto positivo tramite il coinvolgimento e le azioni della comunità.

“Il lancio della seconda edizione della Call for Impactability vuole mostrare quelli che sono i valori portanti di 3Bee: premiare il talento e sostenere l’innovazione. Vogliamo influenzare la sostenibilità, diventando l’azienda di riferimento per la protezione ambientale e sociale”, afferma Niccolò Calandri, CEO e Co-Founder di 3Bee.

L’obiettivo di 3Bee

L’obiettivo della Call for Impactability di 3Bee è quindi quello di raccogliere e finanziare idee innovative finalizzate al maggior sviluppo di un’etica sociale e ambientale per le presenti e future generazioni.

I finalisti

Ecco chi sono, per questa seconda edizione, i tre finalisti che gareggeranno contendendosi il primo premio il 24 giugno.

Finanz: con l’obiettivo di rendere lo studio della finanza facile, divertente e completamente gratuito, tramite lo sviluppo di un’applicazione.

Bankadvisor: la prima piattaforma indipendente specializzata in modo verticale nelle recensioni a banche e servizi finanziari.

Co2nvert: startup innovativa che sta sviluppando una tecnologia che produce etanolo da biossido di carbonio catturato in atmosfera con l’obiettivo di ridurre la presenza dell’anidride carbonica.

Foto: Molioli Press Office