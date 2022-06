UAF – Un nipote on demand, la startup che combatte la solitudine degli anziani

Si chiama UAF – Un nipote on demand la start up tech italiana che ha come mission quella di ridurre la solitudine degli anziani. E lo fa abbattendo il muro sociale tra generazioni. Nata a dicembre 2021, UAF ha appena ufficializzato un round pre seed da 220mila euro attraverso investitori, fra i quali Riccardo Pozzoli e Riccardo Schiavotto.

Grazie all’innovativa piattaforma digitale e all’algoritmo match, i senior (che chiamiamo affettuosamente Nonni) entrano in contatto con i Nipoti. Un modo innovativo e tecnologico per arginare un problema molto diffuso: la solitudine delle persone più anziane.

I dati in questo ambito sono sconfortanti: secondo il report Lavoro Domestico del Sole24Ore la solitudine colpisce più del 18% degli over 65.

Dall’altra parte di questa ‘connessione intergenerazionale’ ci sono loro, i Giovani, che si dimostrano molto interessati al sociale. Grazie al loro entusiasmo, in pochi mesi UAF ha creato una community forte e motivata di ragazzi tra i 19 e i 30 anni. Tutti uniti dalla voglia di mettersi a disposizione e di dare ascolto alle esigenze degli anziani.

Il desiderio di Cecilia e Matteo – i fondatori di UAF – di alleviare la solitudine dei Nonni, traspare proprio dai commenti e dagli apprezzamenti che gli anziani hanno mostrato verso l’iniziativa. Sebbene ancora in fase di lancio, gli incontri Nonni-Nipoti realizzati sinora hanno registrato un grande successo sia tra i partecipanti che tra le loro famiglie, facendo emergere quanto un rapporto che nasca tra generazioni diverse possa alleviare e dare supporto a persone che in questo momento stanno vivendo momenti di solitudine.

«UAF nasce dal mix delle nostre competenze messe a disposizione di una buona causa. Il lockdown ci ha aiutato a realizzare quanto siano importanti i legami familiari e quanto spesso si trascurino per cause di forza maggiore, come ad esempio il lavoro e il poco tempo rimasto. Così abbiamo deciso di lasciare le nostre occupazioni e di lanciarci in un progetto nuovo in grado di soddisfarla nostra esigenza di far del bene in un modo semplice ma strutturato, che creasse al contempo opportunità ed un concreto impegno sociale. – commenta Cecilia Rossi, Co-Founder di UAF – Il progetto mira a dare sostegno a chi ne ha bisogno, ma anche a far crescere interiormente i Nipoti che decidono di mettere a disposizione il proprio tempo, affinché per tutti i Nonni iscritti la solitudine possa essere solo un lontano ricordo».