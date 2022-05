MygrantsDays raddoppia: arriva la Summer Edition

L'evento annuale della community di Mygrants si arricchisce di un nuovo appuntamento per la Giornata Internazionale del Rifugiato.

Si sono chiuse le iscrizioni al MygrantsDays Summer Edition, evento annuale della community di Mygrants verticale sull’imprenditorialità. Giunto alla sua sesta edizione, per il 2022 MygrantsDays raddoppia. Oltre al consueto evento del 18 dicembre (in occasione della Giornata Internazionale del Migrante), quest’anno il 18 giugno (in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra il 20 giugno), si svolgerà anche la Summer Edition.

Quattro workshop intensivi e un evento fisico il cui fulcro sarà una pitch competition davanti a una platea di incubatori, acceleratori e investitori.

Che cos’è Mygrants

Mygrants è la prima web-app educativa e di assessment più usata da migranti e richiedenti asilo in Italia. Si basa sul microlearning e ha un obiettivo preciso: trasformare l’immigrazione in un’opportunità, sia per le persone migranti che per le comunità ospitanti.

Sviluppata appositamente per fornire più di 10.000 moduli quiz tematici progressivi, per validare e rafforzare le proprie competenze formali, informali e non formali, identificare i propri interessi, i punti di forza e debolezza fino a riconoscere ulteriori esigenze formative, Mygrants facilita l’incontro tra competenze e profili professionali ricercati dal mercato del lavoro. Non solo: fornisce anche informazioni utili su diritti, doveri e sul funzionamento dell’intero sistema di asilo e supporto.

Oggi Mygrants, utilizzata da più di 386.000 trainees registrati, dalla sua nascita ha identificato 43.000 persone altamente qualificate. Di cui, proprio grazie a Mygrants, 3.992 hanno trovato lavoro.

Le novità della Summer Edition

Il consueto appuntamento annuale della Community di Mygrants raddoppia per la prima volta in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rifugiato.

Quattro workshop online e un evento fisico per preparare le/i partecipanti a presentare le proprie idee e aziende davanti a un pool di incubatori, acceleratori e investitori.

Per il MygrantsDays Summer Edition saranno selezionate quattro idee di business e quattro imprese innovative. Tutte tech-based, ad alto impatto sociale e business-oriented che operano nei seguenti settori: informazione, istruzione, lavoro, nuove tecnologie, servizi finanziari, salute & well-being, welfare, trasporti & infrastrutture. E ancora: energie rinnovabili (smart grids), food, realtà aumentata/gaming, cultural heritage, environment, fashion, agriculture, beauty, arts & creativity/entertainment, tourism & hospitality.



Al termine dei quattro workshop le/i giovani entrepreneurs, nel corso di un evento fisico che si terrà a Bologna il 18 giugno, avranno l’opportunità di presentare il proprio pitch e confrontarsi con advisor, investitori, acceleratori, che metteranno a loro disposizione le proprie esperienze, best practice e consigli.

