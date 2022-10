Insparya, a Milano il centro per trapianto di capelli fondato da Cristiano Ronaldo

Insparya, centro per la diagnosi, trattamento e ricerca sull'alopecia e tra i leader europei nei trapianti di capelli, apre a Milano

Insparya apre il suo primo centro italiano a Milano. Si tratta del Gruppo Clinico Medico, Scientifico e Tecnologico dedicato esclusivamente alla diagnosi, al trattamento e alla ricerca sull’alopecia. È tra i leader europei nei trapianti di capelli. L’apertura è all’interno del Vetra Building in Via Fernanda Wittgens 2, in prossimità delle colonne di San Lorenzo.

Che cos’è Insparya

Fondato dal manager portoghese Paulo Ramos e dal calciatore Cristiano Ronaldo, il Gruppo Insparya ha alle spalle 13 anni di esperienza clinica maturati al servizio di oltre 45.000 pazienti. Dopo l’apertura di diversi centri in Spagna e Portogallo arriva in Italia con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua leadership. Ma anche posizionarsi come massimo esperto nella ricerca riguardante le unità follicolari.

Il centro di Milano

L’apertura di Milano rientra nel quadro di un più ampio progetto di espansione. Nei prossimi 3 anni il gruppo Insparya infatti investirà 20 milioni di euro nell’apertura di nuove strutture nelle principali capitali europee. Il centro milanese è un gioiello di design e tecnologia. A sviluppare il concept architettonico è stato lo studio di progettazione Atelierp di Milano. La nuova struttura si estende su una superficie totale di oltre 1200 metri quadrati destinati esclusivamente alla cura dei capelli e al trattamento dell’alopecia. Impiegati nel centro saranno ben 100 professionisti. I suoi spazi sono suddivisi tra 14 sale per i micro-trapianti, dotate di strumentazione tecnologica moderna e innovativa messa a punto

dal Gruppo Insparya. Poi 3 sale per trattamenti specifici come la mesoterapia, il PRP (plasma ricco di piastrine) e la low level laser therapy, sviluppata dagli ingegneri della NASA.

Le parole di Cristiano Ronaldo

Ricerca e formazione sono i veri pilastri strategici che hanno permesso a Insparya di proporsi quale punto di riferimento a livello europeo nell’innovazione del settore Hair Care. Lo stesso Cristiano Ronaldo, nel parlare di Insparya, lo ha definito “un progetto unico e innovativo che condivide la mia stessa filosofia di dedizione, determinazione, ambizione e costante miglioramento personale”.

Foto: Ufficio stampa Omnicom Group