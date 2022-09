Instagram, i consigli per un ritorno in sicurezza

Le vacanze sono finite e, per ricominciare in sicurezza, Instagram ha preparato una guida con consigli per un back to school sereno

Il nuovo anno scolastico è alle porte, e quale migliore occasione per un check delle impostazioni di Instagram per divertirsi in sicurezza? Prima di tutto, per avere un account Instagram è necessario avere almeno 13 anni. La piattaforma sta lavorando molto intensamente per proteggere le persone su Instagram, in particolare gli adolescenti, e assicurare esperienze sicure e piacevoli.

Usare Instagram in sicurezza

Ecco perché ha introdotto una nuova funzione: i minori di 16 anni che si iscrivono a Instagram hanno impostata di default l’opzione “MOSTRA MENO CONTENUTI SENSIBILI”. In questo modo, i più giovani avranno meno occasione di imbattersi in contenuti che possono ritenere spiacevoli in “Esplora”, nella funzione di ricerca, nei Reels. E ancora nella sezione dedicata agli account suggeriti, nelle pagine degli hashtag e nella sezione Contenuti del Feed.

Come gestire i contenuti sensibili su Instagram

Se si ha già un account su Instagram, si può gestire questo tipo di contenuti attraverso lo strumento di “Controllo dei Contenuti Sensibili”. In “Impostazioni” → “Account” → “Controllo dei contenuti sensibili”. Invece per proteggersi da contatti indesiderati è possibile impostare il profilo privato. Questo consente di controllare chi vede o risponde ai contenuti. Le persone di cui non si è accettata la richiesta non possono commentare i contenuti e non vedranno nulla, neanche nella sezione “Esplora” o negli hashtag.

Decidi tu da chi farti contattare

Si può anche decidere da chi farsi contattare, basta accedere a “Impostazioni”, “Privacy”, “Messaggi” e, dal “Controllo dei messaggi” per decidere chi può scrivere. È importante che tutti, ma soprattutto i giovani, abbiano il controllo di chi invia loro messaggi e che non ricevano messaggi indesiderati da persone, specialmente adulti, che non conoscono.

Blocca chi ti infastidisce

E ancora: blocca o segnala utenti e contenuti che infastidiscono. Dalla sezione “Privacy” delle “Impostazioni” si possono bloccare gli account con cui non si desidera interagire. I commenti di un account bloccato non saranno più visibili. Instagram, inoltre, impedisce a un utente già bloccato di contattare di nuovo tramite un nuovo account. Infine fissa in alto i commenti positivi. Un modo semplice per incoraggiare le interazioni positive. La funzione “Fissa in alto i tuoi commenti preferiti” consente di definire un tono per l’account e di interagire con la community fissando un certo numero di commenti in alto nella conversazione.

Foto: Shutterstock