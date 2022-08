Lo sportello della lavastoviglie va aperto dopo il lavaggio?

Dopo aver lavato piatti e bicchieri, lo sportello della lavastoviglie va tenuto chiuso o aperto? Ecco la risposta

Sportello della lavastoviglie: va lasciato chiuso o bisogna aprirlo dopo il lavaggio? La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più amati dalle persone. Consente di risparmiare tempo e far fare a una macchina ciò che non a tutti piace: lavare i piatti. È facile da usare. Basta mettere le stoviglie sporche all’interno, selezionare il programma più appropriato e farla partire. Eppure non è raro incappare in alcuni errori che potrebbero rendere l’esperienza d’uso non così confortevole come vorremmo.

Aperto o chiuso?

Vi siete mai chiesti ad esempio se dopo il risciacquo è bene aprire lo sportello della lavastoviglie oppure lasciarlo chiuso? Diciamolo subito. Una volta terminato il programma di lavaggio sarebbe meglio lasciarlo aperto. Questo infatti permette al vapore di fuoriuscire e ai piatti di asciugarsi più velocemente. Anche i produttori infatti consigliano nel libretto delle istruzioni di procedere in questo modo. Il vantaggio è anche “estetico”: così facendo appariranno meno striature sul vetro di piatti e bicchieri.

Inoltre se la lavastoviglie non si asciuga bene può contribuire alla formazione di cattivi odori. Per scongiurare questa eventualità sarebbe opportuno programmare il nostro elettrodomestico alla massima temperatura almeno una volta al mese.

Cosa fare se la lavastoviglie si trova in una cucina piccola

Infine, se la lavastoviglie si trova in una cucina piccola allora dovremmo aprire pure la finestra dopo aver aperto lo sportello. Ciò al fine di fare ventilare e consentire al vapore di defluire all’esterno. Specie se si hanno mobili in legno in cucina, il forte vapore acqueo e l’umidità che si crea potrebbe farli gonfiare.

In ogni caso, come si può dedurre da quanto detto finora, lasciare lo sportello aperto o chiuso non va a inficiare sul corretto lavaggio di quel che mettiamo in lavastoviglie. Con questi piccoli consigli, però, siamo sicuri di migliorare in generale l’esperienza d’uso del nostro amato elettrodomestico.

Foto: Shutterstock