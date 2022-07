Su TikTok spopola il test che rivela l’età mentale

Sebbene non abbia alcuna validità scientifica, su TikTok sta spopolando il test in grado di rivelare l'età mentale delle persone. Ecco come funziona.

Curiosi di scoprire quale sia la vostra età mentale? C’è un test che è in grado di rivelarlo, e sta letteralmente spopolando su TikTok. Diciamo subito che non c’è alcuna validità scientifica che possa farci prendere sul serio questo test, però moltissime persone lo stanno facendo per divertimento.

Età anagrafica ed età mentale, perché spesso non coincidono?

Spesso ci si sente dire che sia una mente da ragazzini quando in realtà non lo si è da un pezzo o viceversa che si è vecchi dentro malgrado si sia ancora giovani. Ora è possibile, attraverso il test, confermare o smentire queste affermazioni che gli altri fanno sul nostro conto, e stabilire quale sia la nostra età mentale.

Età anagrafica ed età mentale, infatti, molte volte non coincidono. Di mezzo ci sono l’educazione, il carattere, le esperienze vissute. Tutti elementi, questi, che inevitabilmente condizionano il nostro modo di ragionare e di essere.

Il test che spopola su TikTok

Su TikTok, dicevamo, è arrivato il test per definire meglio questo scollamento tra età anagrafica e mentale. Seguendo l’hashtag #MentalAgeTest, si trovano infatti quasi sedici milioni di video che riportano i risultati del test.

Nei video virali gli utenti condividono prima la loro età anagrafica e poi quella emersa dal test. Spesso i risultati riservano vere e proprie sorprese. C’è chi si trova d’accordo con l’esito del test e chi invece si trova spiazzato. Come abbiamo già detto non c’è alcuna validità scientifica in questo test, visto che bisogna solo rispondere a domande semplici. Qualche esempio? Ti piace viaggiare o stare in casa? Preferisci vivere in campagna o in una grande metropoli? Ami leggere i libri? Ti arrabbi facilmente? Ti commuovi spesso?

Questo test è stato ideato in Giappone nel 2013 e se siete curiosi di scoprire quale sia la vostra età mentale, allora provate a farlo anche voi. Certo, con l’avvertenza che i risultati vanno presi con le pinze.

Foto: Shutterstock